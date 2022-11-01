陶渊明有本养老经（新视野）

养老是个让人难以感到轻松的话题。不过，陶渊明可能不这么看，他有个养老的前瞻性设计。

《桃花源记》大家都很熟悉：武陵人捕鱼为业，一日误入百花深处，发现这里“土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐……”

旁白：别背了，别背了，大家都会，你说说这养老陶渊明是怎么设计的？

关键词就是：黄发垂髫，并怡然自乐。

一方面，按照陶渊明的想法，养老是个发生在社区、家庭的场景。桃花源里，老人们并没有集中在村舍边上的养老院，而是在社区散居。另一方面，更有意思的是，养老和托幼紧密结合在了一起。“黄发垂髫，并怡然自乐”，就是说这一老一小，在一起实现了良性互动，最终各得其乐。

而这两点，正是今天养老事业的发展要点。首先，说说这居家养老和社区养老。

当前，中国老年人大多数都在居家和社区养老，形成“9073”的格局，就是90%左右的老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。这就需要把大量的养老服务送到社区，送进家门。

对此，近年来国家在这方面投入大量资源，让陶渊明的设想有了现实支撑。比如医疗保障方面，把老年人作为重点人群，提供家庭医生签约服务，做到慢病有管理、疾病早发现、小病能处理、大病易转诊；提供上门巡诊、家庭病床、护理等老年人迫切需要的服务，特别是满足失能、重病、高龄的老年人的刚性需求；支持鼓励有条件的基层医疗卫生机构，开展养老服务，增设养老床位……

其次，说说这养老和托幼结合的问题。类似陶渊明提出的“黄发垂髫”共同生活的概念，一些国家正在实践。

英国一个研究老年病学的团队在某养老社区内建立“幼儿园”，让10位退休老人和10名4岁学龄前儿童共同生活6周，让老年人重获健康和快乐。实践结果是，孩子们走进养老院后，给老人们的生活带来了翻天覆地的变化，这一个个小天使，为他们枯燥、孤独的晚年生活带去了新的乐趣。

他们一起做姓名牌、参与小鸭实验、玩音乐定格游戏等。在形式多样的活动中，老人重新发现自我价值，获取乐趣和欢笑，也让孩子从老人那里收获了无条件付出的爱，也逐渐意识到“大人有时也是需要帮助的”。

类似这样的“跨代学习陪伴”的理念，美国、德国、日本等国也在探索。比如把育幼院搬进老年看护中心，“两头儿”一起照顾；鼓励幼儿园建在养老院旁边；推动小学、幼儿园与附近养老院建立固定互访制度……

这种发生在朝阳与夕阳之间的生命碰撞，说明了一个道理：在由不同辈分的人组成的环境里，大家互相学习和照应，老人会感到更加快乐与幸福，不容易产生失落感。

那么，我们将来可不可以借鉴这样的经验，在新建社区或改造旧社区过程中，探索、推广这样的养老设施和托幼机构做邻居的做法，以提升老年人的社会参与感，实现隔代共处“并怡然自乐”的“桃花源式”场景呢？