重庆市新增本土确诊病例11例 新增本土无症状感染者12例

中新网10月30日电 据重庆市卫健委官网消息，10月29日0—24时，重庆市新增本土确诊病例11例，其中，永川区10例，8例在隔离管控人员中发现、2例由无症状感染者转为确诊病例；江津区1例，在隔离管控人员中发现。新增本土无症状感染者12例(永川区)，11例在隔离管控人员中发现、1例在管控人员中发现。治愈出院本土确诊病例5例(渝北区2例、沙坪坝区1例、南岸区1例、巴南区1例)，解除本土无症状感染者医学观察11例(江津区3例、永川区3例、沙坪坝区2例、南岸区1例、渝北区1例、垫江县1例)。

截至10月29日24时，重庆市现有本土确诊病例92例(永川区58例、江津区12例、巴南区7例、沙坪坝区5例、江北区3例、渝北区3例、南岸区1例、合川区1例、巫山县1例、彭水县1例)，现有本土无症状感染者177例(永川区98例、江津区44例、渝北区19例、南岸区4例、沙坪坝区2例、巴南区2例、荣昌区2例、彭水县2例、江北区1例、合川区1例、璧山区1例、梁平区1例)。

10月29日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例，新增境外输入无症状感染者5例(意大利2例、中国香港1例、西班牙1例、安哥拉1例)。

截至10月29日24时，重庆市现有境外输入确诊病例1例(西班牙)，现有境外输入无症状感染者7例(中国香港2例、西班牙2例、意大利2例、安哥拉1例)。

重庆市10月29日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：

一、永川区

永川区确诊病例59—60，均系永川区确诊病例58的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区确诊病例61，系永川区确诊病例23的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

永川区确诊病例62，系永川区无症状感染者56的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

永川区确诊病例63，系永川区无症状感染者37的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区确诊病例64，系永川区无症状感染者68的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区确诊病例65，系永川区无症状感染者69的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区确诊病例66，系永川区闭环管理人员。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区确诊病例67，系永川区10月28日报告的无症状感染者88。10月29日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区确诊病例68，系永川区10月28日报告的无症状感染者89。10月29日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区无症状感染者107，系永川区无症状感染者51的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者108，系永川区确诊病例54的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者109，系永川区无症状感染者68的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者110—111，均系永川区无症状感染者63的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者112，系永川区无症状感染者56的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者113，系永川区确诊病例37的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者114，系永川区无症状感染者40的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者115，系永川区无症状感染者20的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者116，系永川区无症状感染者61的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者117，系永川区无症状感染者76的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

永川区无症状感染者118，系永川区管控区域内人员。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

二、江津区

江津区确诊病例23，系江津区无症状感染者55的密切接触者。10月29日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。