任玉珠：诊疗方法创新很重要

任玉珠 著名骨科专家，北京协和医院骨科教授，对人工关节置换、脊柱疾病及畸形、骨及关节感染等骨科疾病有较深入的研究。自行设计人工髌骨表面置换假体，用于临床，提高了疗效，解决及缓解了病人的疼痛，改善了膝关节的功能。在北京地区较早地对类风湿关节炎、骨性关节炎及其他疾患造成的膝关节功能障碍开展了膝关节的人工关节置换术，使患者能重新近似正常人站立行走。她作为主要成员参与的“闭合性冲洗吸引治疗骨关节化脓性感染”项目获1980年卫生部科技进步二等奖，“脊柱侧凸症的研究”获1989年国家科技进步三等奖。

【听医者讲述】

任玉珠教授是一位干练豪爽的骨科大夫，一生围着病人转、围着手术台转。她始终把病人的利益放在首位，用实际行动诠释着“医者仁心”。采访中她反复说，当把病人治好后，病人的回眸一笑是对医生最大的安慰。如果说人生是一本书，任教授“这一本”值得我们久久回味。

外科大夫一般急性子多。外科解决问题快，嘎嘣干脆，我的性格就属于这种。在医学院的时候，我们的骨科老师讲课很精彩，让我印象深刻，他们不管是在学术上，还是在人品上，都给我们树立了很好的榜样。所以我在临床见习的时候就表态，我要学外科系统。有人问，女同志能不能学骨科？在我看来完全可以学，不谦虚地讲，跟男同志比起来，没有什么区别，有些方面可能比他们做得更好。从全国来看，骨科女同志很少，这也说明一个问题，可能骨科更适合男同志，但不等于女同志不能做。只要你热爱这个专业，真正想为病人好，动动脑筋，都能够做得很好。

20世纪60年代，协和骨科的疾病以创伤为主，那时交通事故比较多。另外，当时生活水平不高，骨关节感染比较多，像骨髓炎，很难治愈，往往高烧、伤口不愈合、骨头坏死，最后导致残疾，给病人带来很大痛苦。我们就思考怎么来改善传统的治疗方法，既能减轻病人的痛苦，又能让他们少花钱。后来尝试彻底清创完以后，放一根管儿在里面，然后把伤口闭合起来，往管里注射抗菌素，一边进去、另一边吸出来，把感染控制住，病人的高烧很快就下来了，骨头最后也新生了，关节的功能也保持住了，我记得治愈率大概在83.5%左右。

临床工作中诊疗方法的创新非常重要。创新不是件容易的事情，尤其是在医学上。我曾经有一个脊柱结核的病人，结核就有脓包，脓包如果治疗控制不住的话，就会沿着腰大肌往下走，最后可能会到膝关节周围，如果哪个地方破溃了，就天天流脓，病人很遭罪。所以要把病灶清除，同时还得把沿途清理干净，这很困难。我就借鉴骨关节感染的治疗方法，先把腰大肌的脓肿给刮了，然后放两根管进去，沿着管的两边开小孔，一根管往里打水，另一根管冲洗完了放水。结果成功了，整个都愈合了，不但愈合了而且还没有反复。其实这不是什么了不起的例子，但是临床发现问题后你得动脑筋，成功了以后就是个办法，以后遇到相同的病人还可以这么做。

但创新也会伴随着风险，要求一个大夫救治所有的病人都成功，那是不现实的。所以有时候很矛盾，这个病人很难，你做还是不做？要做，没有太多的先例支撑，过程中出现问题怎么办？不做，病人可能以后就瘫了，甚至出现更大的问题。但如果病人理解、家属理解，大家都理解的话，能不能去试一下？我觉得不是不可以。

有一个病人，颈椎和颅骨接连的地方出现畸形，脱位后压迫脊髓导致全身肌肉紧张，不能走路，也不能活动，可能会影响到呼吸中枢，非常危险。怎么办？我就和神经外科的任祖渊商量，最后决定必须得做。这是一个从东北来的女病人，对于手术风险她很理解，跟她的家属谈，家属也理解。手术过程中病人得趴着，我们专门弄了个架子把脑袋固定，打开一看的确是压迫得很厉害，因为畸形的地方不是正常的解剖结构，下面就是神经，所以要小心翼翼。清除完以后，从胯骨取一个H形的骨头，带着皮质骨和松质骨，架在颈椎和头盖骨之间，像架桥一样，架起来之后，在旁边植骨，骨头植上以后起码3个月才能愈合。那时候的固定方法就是打石膏，把脑袋也包在里头。最后效果不错，病人的肌肉紧张消失了，也能走路了，虽然脖子不能像正常人那样自由活动，那没办法，她也理解。当然现在随着技术的发展，就可以用一系列的器械去解决固定的问题。

做医生最重要的不外乎就是两个，也是老话常说的，医德放第一，技术放第二，这非常重要。医生是很神圣的职业，它关系到人的生命，如果一个医生没有仁心，那就不配当医生，不能辜负“白衣天使”这个称号。

现在医患关系有时比较紧张，这是个复杂的问题，光靠医生的医者仁心也不能解决，需要医患双方共同努力。医患之间的关系是很密切的，不是对立的，要彼此体谅。病人也得明白，医生不是神，不可能什么病都治得好。

以前我做完了大手术以后从来不敢马上走，我要等病人送到恢复室，即便没有完全清醒，让他动动腿、动动脚，有活动了才敢走，心里才踏实。治好一个病人以后，病人的回眸一笑是对我最大的安慰。当然，也要注意自己的健康，没有健康的身体不可能服务好病人。

现在我们与国际的差距越来越小，而且我们有自己独到的东西，所以我希望协和的年轻人要担当起精英的作用。一辈子要做点事，但把所有问题都解决是不可能的，所以就需要传承，一代传给一代。希望医疗系统在一代一代传承中，大家都大公无私、不忘初心、共同努力，那最后肯定能解决很多问题。

（本报记者崔兴毅整理）