推进个人养老金更好发展

“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业。”这是党的二十大报告中明确的内容。随着人口老龄化和长寿时代到来，推进多层次、多支柱养老保险体系建设，建立养老金三支柱以增加养老金储备，有利于满足人民群众日益增长的多样化养老保险需要。

近期，我国对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入的实际税负由7.5%降为3%。政策实施追溯到今年1月1日。在目前我国个人养老金总体积累规模较小、仍处于起步阶段的情况下，及时出台税收优惠政策，不仅有利于调动居民积累个人养老金的积极性，也有助于政策推进，取得更好效果。

在养老金三支柱中，基本养老金、职业养老金、个人养老金都可以起到养老保障作用，三者存在一定替代与补充关系。如果个人养老金获得较好发展，可降低居民对基本养老金、职业养老金的依赖，同时提升养老保障水平。

在实际中，税收优惠政策及其力度对个人养老金积累影响比较大。依据2018年公布的《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》综合计算，个人购买符合规定商业养老保险产品，在领取阶段的税负为7.5%。此前，个人税收递延型商业养老保险试点的税收优惠政策力度，在一定程度上影响了政策成效。考虑到领取时纳税基数含全部投资收益，以及货币时间成本等因素，再加上实际操作流程繁琐，其政策优惠对当期个人所得税税率10%及以下的人群意义不够明显。

经过几年试点发展，我国个人养老金专属产品已经覆盖银行、保险、基金、理财等领域，金融产品类型不断丰富。为推进个人养老金获得更好发展，可基于我国发展实际，参考国外经验，丰富支持措施。首先，加大对养老金融产品的科普力度，提高居民对积累养老金的认知水平。其次，根据经济发展水平等动态调整个人养老金年度缴费上限，把个人养老金税收优惠和个人所得税调整统筹考虑，丰富税收优惠模式，让税收优惠政策保持较好吸引力。考虑到居民收入水平差异，对不能享受税收优惠的群体，可探讨采用补贴等方式调动其参与积极性。在操作流程设计上也应尽可能简单。最后，对参加企业年金或职业年金的群体，其税收优惠与个人养老金税收优惠的相互关系及衔接需要研究明确。

当前，出台税收优惠等政策，引导更多群体参与个人养老金积累，确有必要。与此同时，也要充分考虑我国经济发展阶段，充分考虑个人养老金积累存在的累积效应。初期，受参与人数较少、资金积累少等因素影响，从绝对量上看或许增长较慢，但随着时间延续绝对量增加将加快。因此，在政策设计上要着眼长远不断探索完善，让政策在长期中保持相对稳定，更好发挥政策对个人预期的引导和激励作用。