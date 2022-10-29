跨国企业看好中国经济韧性和活力 医药科技亮点纷呈

中新社上海10月28日电 (记者 陈静)第五届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)进入倒计时，记者连日采访了解到，跨国生物医药企业纷纷“摩拳擦掌”，准备秀出创新精品。

跨国生物制药企业吉利德科学今年首秀进博会，将展示病毒学、肿瘤学领域创新产品。其原研的抗真菌领域一线治疗药物——两性霉素B脂质体AmBisome也将在进博会上实现中国“首秀”。

另一家跨国药企诺和诺德则透露，将在进博会上重点展示14款糖尿病、血友病、生长障碍疾病领域的创新药、8款注射装置；同时在医药展馆尝试设立肥胖科普专区，希望借助进博会平台，帮助公众了解肥胖症对健康的影响以及保持健康体重的重要性。

扎根中国28年的诺和诺德，见证了中国持续对外开放的成就，整体营商环境不断优化。诺和诺德方面直言，在世界经济发展不确定性和疫情影响下，第五届进博会如期而至，让我们看到中国经济的韧性和活力。诺和诺德是进博会五年的“老朋友”，是进博会“溢出效应”的受益者。五年间，诺和诺德累计有18款创新药，10款注射装置在进博会展示。此后，创新药快速上市，进入医保，实现了创新药从进博会展品变成商品。据介绍，参展进博会的五年间，该企业在中国四次投资完成深化全产业链布局。

经过20年的发展，手术机器人正进入加速普及应用的快车道。知名跨国医疗科技企业美敦力将同时展出针对不同手术场景推出的手术辅助机器人解决方案。

“过去四年，得益于进博会广泛而深入的影响，美敦力众多前沿疗法技术受到了多方关注，加速了创新成果在中国落地。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶接受记者采访时表示，“进博会的‘五年之约’向社会和企业传递了积极的信号，也为我们准确把握中国机遇提供了绝佳的契机。深耕中国三十余年，美敦力对中国市场的信心始终坚定。”

吉利德科学全球副总裁兼中国区总经理金方千接受采访时对记者表示，今年，正逢吉利德科学成立35周年、进入中国市场5周年，“心怀深耕中国的信念，我们非常希望能够通过进博会这一窗口，推动并加速创新产品的引入，为中国患者提供更多、更好的创新产品。我们也希望依托进博会的平台效应，加强交流合作，促进资源汇聚与行业发展，携手政府和多方合作伙伴，共建、共创、共享中国医疗健康生态圈。”(完)