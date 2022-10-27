多地强化帮扶力量 助力基层医疗服务能力提升

常见病筛查、病情咨询、血压测量、心肺功能听诊……近日，昆明医科大学第二附属医院医师们充分发挥各自专长，在海口院区和鲁甸县卯家湾春熙社区开展大型健康义诊活动。

来心血管内科咨询的陈奶奶说，“医生们来到我们这里举办这个义诊活动，真的是为我们老年人着想，像我们这种年纪大的出门也麻烦，现在可好了，知道自己身体哪里有问题，也好提前预防。”

正在附近吃早点的李大爷，看到义诊活动，便向呼吸与危重症医学科咨询困扰他多年慢性支气管炎的治疗方法，了解到了很多在日常保养、锻炼、饮食方面需要注意的知识，频频为医生点赞。

近年来，像这样的健康帮扶活动在全国多地不断开展，不仅让医疗资源惠及广大群众，也是建设健康中国、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有益实践。

早在2019年，国家就出台了关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见。其中，意见对如何健全乡村医疗卫生服务体系和完善城乡统一的社会保险制度提出了具体要求，鼓励城市大医院与县医院建立对口帮扶、巡回医疗和远程医疗机制。

在乡村振兴发展新阶段，如何提升基层医疗的服务能力？对此，有关专家建议，可以通过与省级医疗机构加强远程会诊，支持专科联盟建设，推进重点学科申报，加快医教研同步发展，强化师带徒人才培养，继续帮助基层医疗业务的发展，提升基层医疗服务能力。

“加强乡村医生队伍建设是促进乡村医疗卫生健康发展的首要任务，解决好村医的基本待遇、工作环境和养老保障是稳定乡村医生队伍的重要举措。”该专家强调说。

据报道，全国多地还在进一步探索助力乡村振兴的新思路，比如，有的地方推动“我为群众办实事”向深向实，践行检医党建资源共享、业务工作共推、服务社会共赢的党建合作共建新模式。

对此，昆明医科大学第二附属医院相关负责人表示，要牢记“一切为了人民健康”的初心，不管是派出专业医疗队赴异地义诊、还是各岗位人员的常态化坚守，都要立足学科建设助力医疗质量和服务能力持续提高，着力提升医院治理体系和治理能力现代化，蹄疾步稳推动医院高质量发展，增强人民群众获得感、幸福感。