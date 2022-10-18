江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

——摘自党的二十大报告

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”

新时代的十年，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中保障和改善民生，不断满足人民对美好生活的新期待。党的二十大代表们表示，奋进新征程，要继续坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力解决群众关心的就业、教育、社保、医疗、养老等实际问题，一件一件抓落实，一年接着一年干，努力让人民幸福生活水平更高、成色更足、内涵更丰富。

坚持以人民为中心的发展思想，人民生活全方位改善

党的十八大以来，我国民生建设取得历史性成就。党的二十大报告在阐述过去五年的工作和新时代十年的伟大变革时指出，深入贯彻以人民为中心的发展思想，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，人民生活全方位改善。

“党的二十大报告鼓舞人心，催人奋进。”山西省代县段家湾村党支部书记刘桂珍代表说，“十年来，依靠党的好政策，乡亲们心往一处想、劲往一处使，实现了整村脱贫、绿满山川，村民年人均收入从2012年的2000多元增长到2021年的8000多元，大家的日子越过越红火。”

“打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，我们村的变化就是见证。”四川省马边彝族自治县雪峰村党支部书记立克拢拢代表说，“28.5公里的通村通组公路圆了村民的脱贫梦，乡亲们都觉得生活很‘巴适’！”

“党的十八大以来，党中央加大对教育的投入，着力改善乡村、山区、边远地区教学条件。”贵州医科大学党委书记梁贵友代表说，教育优先发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，让每个人都有人生出彩的机会。

河南省商丘市委书记李国胜代表说：“近年来商丘市不断提升公共服务水平，让群众用上‘放心水’‘安全气’‘满意暖’。大力实施‘美好城市’工程，下足绣花功夫补短板，民生支出占一般公共预算支出的比重稳定在80%以上。”

“良好生态环境是最普惠的民生福祉。党的十八大以来，江阴市村庄生活污水治理覆盖率达86%以上，建成几十个公园，成功获评江苏省生态园林城市，让绿水青山成为人民幸福生活的重要内容。”江苏省江阴市委书记许峰代表介绍。

完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标；建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系……代表们表示，十年来，一系列重大政策举措惠民生、纾民困、解民忧，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题

党的二十大报告指出，我们要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。

代表们认为，随着时代发展和社会进步，人民对美好生活的向往更加强烈，要紧紧围绕人民群众急难愁盼问题，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，坚持在发展中保障和改善民生。

“一老一幼”关乎民生福祉。随着人口老龄化趋势加快和三孩生育政策实施，人民群众对于养老托育服务的需求日益旺盛。

“我们要加大专业设施供给，促进养老托育服务平衡充分、规范化专业化发展。”广东省妇联党组书记、主席许红代表说，广东省明确提出，支持有条件的用人单位举办托育机构。目前，广东省托育服务市场主体达6100多家，可提供托位32万多个。

天津市河西区委书记李学义代表介绍，河西区积极开展居家养老服务改革试点，全区布局居家养老服务中心45个，形成符合老年人需求的“15分钟服务圈”。接下来将从政策支持、人才队伍建设等方面着力，形成更加完善的居家养老服务格局。

健康连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。首都医科大学附属北京友谊医院党委书记辛有清代表说，要持续推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，进一步提高医疗保障服务水平，提升群众异地就医便利性，进一步减轻群众就医负担、改善就医服务体验。

代表们认为，党的十八大以来，我国持续推进基本公共服务均等享有、便利可及，让全体人民共享发展成果。在新征程上，要坚持尽力而为、量力而行，在发展中不断提升公共服务水平，着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。

增进民生福祉，提高人民生活品质

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。党的二十大报告提出，增进民生福祉，提高人民生活品质。

代表们表示，将全面贯彻落实党的二十大精神，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

坚持就业优先，夯实民生之本。代表们表示，要以实现更加充分更高质量就业为目标，坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策，做好重点群体就业工作，为保障和改善民生奠定坚实基础。

“稳住岗位，防止返贫就有了坚实支撑。要持续关注脱贫劳动力就业问题，注重技能培训，提高就业质量。”陕西省宝鸡市凤翔区槐北村党支部书记张凌云代表说。

健全完善制度，织密织牢民生保障网。“对困难群众的兜底保障，体现的是党和政府的政策温度，以及全社会的文明程度。”甘肃省兰州市城关区白银路街道党工委书记刘兰伊代表说，持续保障和改善民生，需要加强民生兜底保障和困难群众救助，加大对特殊群体的关心关爱。

加大改革力度，补齐民生短板。“老旧小区改造，是一项民生工程。我们创新工作方式，改造老旧小区138个，既有住宅增设电梯465部，受益群众达10万余人。”四川省攀枝花市委书记张正红代表说，要从解决人民群众的急难愁盼问题入手，加快补齐民生领域短板，在更高水平上更好满足人民日益增长的美好生活需要，推动人的全面发展、社会全面进步。

顺应百姓期待，扎实推进全体人民共同富裕。“我们的青年公寓项目正在抓紧建设，将为约3000名产业工人提供‘一站式’居住保障和生活服务。”浙江省宁波市北仑区大碶街道灵峰社区党委书记史孟艳代表说，将通过实施住房保障、技能培训、子女托管等一系列暖心举措，让外来务工者愿意来、留得住，更好融入城市生活。

代表们表示，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。新的赶考之路上，必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点，不断实现人民对美好生活的向往，努力交出新时代更加优异的答卷。

（本报记者贺勇、王明峰、黄超、窦皓、路畅、戴林峰、程龙参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月18日 09 版）