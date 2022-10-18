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世卫组织：全球累计新冠确诊病例达621797133例

2022年10月18日05:05 来源：新华网

新华社日内瓦10月17日电（记者刘曲）世界卫生组织17日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达621797133例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间17日17时49分（北京时间23时49分），全球确诊病例较前一日增加164921例，达到621797133例；死亡病例增加274例，达到6545561例。

(责编：赵欣悦、白宇)


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