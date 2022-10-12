多地防疫观察：坚决果断落实科学精准防控政策

为坚决守住不发生规模性疫情的底线，多地加强常态化防控措施，提高疫情防控科学化、精准化水平，为维护人民群众正常生产生活秩序提供有力保障。

科学精准 加快疫情处置和防范疫情外溢

为降低疫情传播风险，北京机场、车站、公路卡口等加强排查管控，严格落实扫码测温、查验核酸阴性证明，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”；高速公路服务区做好车辆人员分类管理，加强餐馆、公共卫生间等人员密集场所清洁消杀。

国家疾控局传染病防控司司长雷正龙表示，各地要按照第九版防控方案，坚决压实“四方责任”，从严从紧落实“四应四尽”等疫情防控措施，坚决守住不发生规模性疫情的底线。

作为进出西安市的重要关口之一，西安火车站承担着“防输入、防外溢”双重任务。为提高核酸检测效率，西安火车站地区疫情防控指挥部针对重点人员做到核酸检测样本1小时一送检，安排专人专车24小时转运样本，力争4小时内出检测结果。

发现快、处置快，能够及时切断疫情传播链条，尽早让社会生产生活回归正轨。10月2日，广州市南沙区某船舶修造公司在高风险岗位人员例行核酸筛查中发现异常，当地采取“一病例一专案、一场所一专案”，深入开展流调溯源，及时采取管控措施，未引发社会面传播。

联保联供 为群众生产生活保驾护航

疫情是一场大考。落实好科学精准疫情防控举措的同时，各地也正采取更有温度的措施保障好群众日常生产生活。

在国庆假期临时交通管制期间，湖北荆州交警一大队高新中队民警在防疫卡点执勤时，遇到一名病人需要立刻到医院就诊，他汇报情况后，迅速穿好防护服，将病人送到医院。

组建服务保障队伍，保障群众看病就医需求，安排专人跟进孕妇、独居老人等特殊人群服务；为滞留旅客提供免费三餐服务，发放1万余份“爱心礼包”。国庆假期，云南省景洪市先后采取多项暖心举措满足当地群众与游客的需求。

交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，要保障物流配送车辆有序通行，保障符合防疫要求的邮政快递分拨中心、营业网点、快递服务站等正常运转，切实畅通末端配送“最后一公里”。

西藏本轮疫情发生后，当地立即启动八省区联保联供机制。截至9月30日，累计调运生活必需品8.5万吨。各级供销社发挥服务农牧民群众优势，参与市场保供配送，累计配送500余吨生活物资。

团结一心 共同构筑疫情防控防线

10月10日深夜，内蒙古自治区第四医院的病房内一片安静，在此住院治疗的新冠肺炎患者陆续进入梦乡。走廊尽头，传来轻轻的脚步声，医护人员正逐一观察患者情况。

呼和浩特市卫生健康委二级调研员刘院君说，本轮疫情救治坚持对症治疗、中西医并重，对有高危因素的人员，注意重症的预警指标，发现情况后及早干预，减少重症的发生。

社区是疫情防控的第一道防线，也是基层服务的“最后一公里”。

“抗疫之中，感恩有你，谢谢我们的‘宝藏骑士’。”外卖小哥王柯皓的手机收到来自成都锦江区牛市口街道莲花社区的感谢信息。

疫情防控期间，王柯皓多了一个新身份——微网格员，既参与常态化社区治理，也为居民提供配送物资等服务。

“每名微网格员平均联系服务12户居民家庭。”成都市委社治委相关负责人介绍，目前成都全市社区划分为12.6万个微网格，组织14.9万名微网格员，为抗击疫情构筑基层防线。

国家卫生健康委有关负责人表示，当前，病毒仍在变异，疫情防控还没有到可以“松口气”“歇歇脚”的时候。越是面对严峻复杂的疫情防控形势，越是要坚定信心、团结一心，争分夺秒抓实抓细疫情防控各项工作，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。