陪诊、陪聊、陪玩......这届银发一族选择这样老去

国家卫健委日前表示，据测算，预计“十四五”时期，我国将进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

面对汹涌而来的银发浪潮，社区养老逐渐兴起并广受老年人欢迎。陪诊、陪聊、陪玩……社区养老如何帮助这届银发一族体面老去？

服务送到家，打通与老人间的最后一米

刚一敲开门，上门为老人理发的何强就被室内的气味熏得连连后退，“长期卧床的人，屋里是进不去人的，我当时连眼睛都快睁不开了。”

何强是北京市密云区民心社区服务中心的理事长，16岁时就来到北京打拼，学得理发技能后开了自己的美发公司，常常为密云区一些社区老人免费理发。

在做这些活动的时候，他发现不少老人都存在不同程度的养老问题。2017年，他专门成立了服务中心，为一些社区孤寡老人提供理发、维修等服务。

2019年，中心与密云区的部分社区合作，成立了密云鼓楼社区幸福晚年驿站等4个社区养老服务点，面向12个社区、近2000名老人，开展社区养老工作。

上述卧床的一家老人，是何强上门服务印象最深刻的一次。他记得，当走进屋内时看到的是一个下半身瘫痪、上半身光着、眉毛和胡子一样长的老大爷。何强向家中保姆询问其身体状况时，她说：“(除了瘫痪)倒没什么事，反正能活几天吧。”

何强想着得和老人熟悉熟悉，就开玩笑道：“大爷眉毛、胡子留这么长，是从事艺术的吧？”

老人没有说话，“是会点‘艺术’，就在床上画圈，”保姆搭茬说，老人已许久没有理发了，问及原因，她掀开被子，“你看他这样，谁乐意来剪？”何强看到，躺了五年，老人身上已有严重的褥疮。

保姆说，这五年，老人的子女很少来照顾，每次来都是将东西放在门口就走。连这次理发，也是儿子在街上碰见了何强，留给他一个地址后，就再没管过。

三下五除二，何强利落地剪完，老人又摸了摸脸，“这是让你给刮刮脸呢。”保姆解释道。

刮完脸，老人终于笑起来，何强既欣慰又难过，“那大爷当时脸上笑得呀，像朵花一样。但看着他这样，我心里真不得劲(不是滋味)。”

正当他要离开时，老人却伸手钩住了他的衣服，“这是舍不得让你走。”保姆说。

何强向中新网表示，这样的例子非常多，“在基层服务，能看到很多东西。”他的日常工作，也由理发转向社区养老，以驿站为根据点，带着40多个工作人员和社区志愿者敲响房门。

每户老人开门看见的，就是这样一群戴着小红帽、穿着红马甲，拿着工具箱的专职人员。

陪诊、陪聊、陪玩……这届老年人为何爱沉浸式养老服务？

据了解，社区养老是指以家庭为中心，以社区为依托，以上门、日托为主要形式，由养老机构进行具体运营，医养与康养相结合的养老服务体系。

国家卫健委9月举行发布会时介绍，我国老年人大多数都在居家和社区养老，已形成“9073”的养老格局，即90%左右的老年人都在居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。

负责某集团旗下市场化养老运营项目的康壮表示，社区养老是居于居家、机构之间的中间地带，“居家养老专业度不够，机构养老又成本高，社区养老既能满足老年人居家、或离家不远的需求，又具备了一定的基础服务，比如日间照料、休闲娱乐等。”

中新网走访了北京市西城大红罗社区养老服务驿站，站长廖瑛杰介绍道，驿站自2019年底成立以来，面向周边五个社区60岁以上的老年人，特别是高龄、独居、失能、特困等群体，免费提供巡视探访、呼叫服务等基本养老服务项目。现在驿站加上她一共有3名工作人员，每周要探访50多户。

除了免费的基本养老服务项目，养老驿站还为老年人提供助餐、助浴、助医等普惠型服务项目，老人支付部分费用，驿站低偿服务。“现在去看病都是智能化、数字化就诊，老年人不会操作，我们就陪着去医院。”

廖瑛杰表示，这附近一些老住房没有电梯，遇到腿脚不方便的老人，工作人员就背着他们上下楼。有些老人不会用手机，也会来到驿站求助。“他们学会用了，特别高兴，说‘孩子都嫌我慢学不会，你们还能这么耐心地教会我。’”

面对银发浪潮，专家建议建立积极的为老服务体系

现在，社区养老成为全国大力推广的养老模式。“人的年纪越大，需要的服务就越多，尤其是对医疗和养护的需求，”康壮向中新网表示，现如今养老服务不是风口，而是一种趋势，“但整个养老行业都缺人。”

何强也提到，如今养老服务行业正趋于老龄化，“愿意来工作的不少是中老年人，”他表示，因为社区养老工作没有编制，对象又是老年人，“好多年轻人不愿意来，更不想上门服务。”

同时，社区养老只能做到一些基本的医养服务，专业设施、人员的缺少影响了整体服务水平，“一些要求和服务还没有落实到基层。”他补充道。

南开大学老龄发展战略研究中心主任原新说，老旧小区改造和机构运营经费同样需要关注，“我们调研的时候，社区就反映，旧小区比较难改造，运营、设施建设等成本不低，需要加大补贴。”

他认为，在人口发展进程中，我国第二个老龄化浪潮已经开始，应该建立起积极的为老服务体系，“养是一个很被动的概念，为老是包括助老和养老两部分。”

对于健康状态下的老人，原新说应该倡导他们自由生活，积极参与社会活动，尤其是社区举办的一些活动如志愿者、托育工作等，“在老人需要帮助的时候社区再及时出现，解决他们医、行、洁、餐等方面的问题。”

而对于失能半失能老人，他认为，一方面，要加强康养和医养结合机构的建设；另一方面，加强社区养老基础设施建设和基本服务供给，“打破”养老机构的围墙，把专业化、职业化、社会化的养老服务送到有需求老人的家中。

“社区养老不仅要看社区层面，还要关注和重视居家养老，因为社区是养老服务送进居家老人的最后一米。”原新补充道。