为医美“银发浪潮”筑牢安全堤坝

当前，越来越多老年人走进整形医院，他们希望通过医美重拾年轻风采，也实现迟到的“为自己而活”。

据公开数据显示，医美消费的人群从过去的25-40岁，正向两端扩散，变为18-60岁。早在2018年阿里健康公开的数据中，银发族医学美容支出是2017年的4.4倍。到了2019年，中老年人医美的热度进一步攀升。天猫医药数据统计，2019年十一长假期间，走进医美机构进行口腔护理、医美手术的中老年人群比2018年增长接近两倍。

做医美手术，银发不让青丝。我们对于这样的现象应该给予理解和包容。不过，老年人医美手术要格外关注安全问题。患慢性病的老年人不在少数，且随着年龄增长，人的认知力、判断力也会减弱，因此无论心理上还是身体上，老年人做医美手术都面临更高的风险。

虽然医美领域“银发浪潮”扑面而来，但正规医美机构数量有限、医美人才稀缺的现状还没有得到根本改变。需求与供给极不匹配，难免让人心生疑问：迎接老年人医美热潮，社会是否已经做好了准备？

老年医学单独成为一门学科，一些医院甚至开设了老年疾病科，这样做的原因无非是顾及老年疾病的复杂性。同样的医美手术在不同年龄段的人群中也会呈现出不同的特点，不能将现有做法简单照搬。当前老年医美的经验不足，如何避免老年人做医美手术诱发基础性疾病，怎么降低手术并发症，手术操作需要如何改进等，这些技术疑问都需要得到回答。唯有如此，才能为老年医美热筑牢安全堤坝。

如今，几个保健品推销员就能让老年人频繁中招，套路更深、话术更复杂严密的“黑医美”，很有可能也让一些老年人难以招架。保健品“坑老”已不再新鲜，医美“银发浪潮”会不会催生医美“坑老”现象，这是一个值得高度关注的问题。只有有针对性地制定好监管举措，才能防止医美“坑老”现象的发生，让老年人更加安心地接受医美服务。

凡事预则立，不预则废。医美的“银发浪潮”是否最终能够形成，这种趋势又将带来哪些风险和考验等，需要社会做出精准预判，并根据预判做好准备。建立老年友好型社会，就得不断发现和满足老年人的新需求，而医美行业的特点提醒我们，在满足老年人医美需求时，尤需将安全与质量放在首位。(罗志华)