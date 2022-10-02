多家新商业综合体为节日消费添活力

昨天，记者从北京市商务局获悉，国庆节当天，全市粮油肉蛋菜等生活必需品供应正常，价格稳定。北京多家商业综合体赶在长假来临之际集体开业，全新的购物空间和体验为市民黄金周休闲逛街增添了新选择，也将带动消费进一步升级。

昨天，北京市8家批发市场蔬菜上市量约2.25万吨，与前一日相比基本持平，18家主要连锁超市生活必需品品种丰富，备货充足。在抓好疫情防控工作的同时，北京市商务局积极采取措施，组织供应企业抓好生活必需品货源调运，确保节日期间市场供应量足价稳。北京市商务局相关负责人介绍，国庆期间坚持“日调度、抓两头”，对生活必需品市场供应日监测、日分析、日报告，每日对批发端、零售端供应情况进行调度，确保两端货源供给充足。

同时，北京市商务局还启动驻场员工作机制。从9月30日起，恢复向主要农产品批发市场和重点连锁超市派出驻场员，随时掌握市场保供一手情况，督促企业落实疫情防控指引，加强外埠司乘人员进京后管理等工作。此外，会同丰台区、北京市市场监管局、北京市疾控中心等部门重启新发地市场保供和防疫工作专班，进驻新发地批发市场现场办公，统筹做好疫情防控和生活必需品市场供应保障。

节日期间，大型连锁超市和电商企业将强化供应链基地直采，加大蔬菜等生活必需品采购，按日常1.5到2倍备货，保证随时供应。市商务局表示，为满足广大顾客购物需求，零售企业可适时延长营业时间，实现自然闭店。（记者 马婧）