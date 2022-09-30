为乡村儿童“营养加餐” 维爱公益行动走进河南虞城

儿童青少年的营养与健康不仅关乎个体的成长和发展，也关系到国家和民族昌盛的百年大计。9月22日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会共同主办，维他奶有限公司支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动（以下简称维爱公益行动）走进河南省虞城县，为当地乡村儿童青少年送来“营养加餐”，并开展校园营养教育，助力培养孩子们的健康饮食行为。

维爱公益行动走进河南虞城张庄小学现场

捐赠仪式上，虞城县人民政府副县长、教体局局长刘新学向长期以来关心支持虞城教育事业发展的社会各界人士表示感谢。他简要介绍了虞城县情、全县农村义务教育学生营养状况、营养改善计划、供餐模式和工作成效。他认为，维爱公益行动是一项有爱心、有温度的活动。“希望受助学生牢记党和政府的关怀，牢记社会各界的期望，常怀感恩之心，切实增强学习本领、强健体魄，用知识改变命运，用奋斗成就未来，用奉献回报社会。”刘新学说。

图2：虞城县人民政府副县长、教体局局长刘新学致辞

乡村振兴不仅是经济的振兴，还包括人员健康素养的提升。人民日报社挂职虞城县副县长胡彦强提出，虞城县将强力推进营养健康工作，趁着乡村振兴的“东风”，探索行之有效的健康教育方式，并借助新技术、新模式，加强营养膳食指导宣传，营造合理膳食氛围，推进居民营养健康素养提升，将健康生活新风尚带到各个乡镇，带进千家万户。

北京康盟慈善基金会副秘书长于春涛介绍，维爱公益行动自2021年末启动，面向儿童青少年开展营养捐赠、科普教育等工作，至今已累计向贵州、湖南、甘肃、山西、河北5个省、9个县的4965余名乡村小学学生捐赠25000余箱物资。“康盟基金会将以爱为盟，践行提高生命品质、推进健康中国的使命，关爱儿童健康，与各方爱心人士一起，全心全意守护孩子们的成长。”于春涛说。

作为此次公益行动支持单位代表，维他奶有限公司可持续发展总监古陶介绍，本次维爱公益行动走进虞城县，将为当地7所乡村学校的1000多名学生定期定量提供营养产品。一直以来，维他奶凭借在植物蛋白领域深耕80余年的经验，为民众提供营养、美味、可持续的优质产品，并致力在社区推广健康的生活方式。作为中国深耕即饮豆奶的企业，维他奶还积极联合权威专业力量推动植物营养科普走进校园，帮助孩子们提高健康素养，助力他们健康成长。

捐赠仪式

刘店乡张庄小学校长李兴华代表校方接受捐赠并致答谢词。他说：“学校在今后的工作中，将更加注重引导儿童合理膳食、大力宣传健康知识，积极引导乡村家庭养成良好的饮食和生活习惯，促进农村儿童营养健康水平不断提升。”

捐赠仪式后，维他奶员工志愿者还带领刘店乡张庄小学学生共同进行了一场别开生面的植物营养和纸包回收知识小课堂和互动实践，在寓教于乐中培养孩子们的合理膳食和低碳环保理念。维他奶有限公司可持续发展总监古陶表示，维他奶是目前首批有计划、有步骤助力中国纸包回收的饮料生产商之一。除了捐赠营养产品、支持植物营养科普教育之外，我们还希望通过实际行动，将低碳环保、可持续发展理念融入社区，为良好的生态环境和绿色低碳发展贡献自己的力量。