美食庆丰收 浑源举行“恒山黄芪”烹饪大赛

金秋九月，丰收在望，巍巍北岳之畔，首届浑源“恒山黄芪”烹饪大赛于9月28日在刚刚开园的黄芪文化园盛大开启。在侯玉瑞、马志和、胡桃生、唐习鹏、郝振江、王卫等六位中国顶级烹饪大师的见证下，来自全国多个省市的近50位名师大厨，将各自特色菜品与恒山黄芪相结合，进行同台竞技，展示道地黄芪的美食本色。

本次大赛由大同市农业农村局指导，中共浑源县委、浑源县人民政府主办，浑源县农业农村局、一亩田承办，中国预制菜产业联盟、北京烹饪协会、山西省烹饪餐饮饭店行业协会等机构提供专业支持。活动以“千年恒山古寺·道地黄芪味香”为主题，致力于全面展现浑源县独特的旅游及农业产业优势，创新千年黄芪产业在乡村振兴时代的发展模式，以全新赛事、美食引领的方式探索黄芪产业升级发展的新思路。

最终经过4个多小时的比拼，裁判团根据作品的食材、风味特色、作品呈现、口味质感、创新理念等进行综合评判，“黄芪烧三鲜”、“恒山黄芪鱼羊蒸”、“黄芪蒸酥鸡”等7道菜品脱颖而出，获得组委会“特金奖”殊荣。

黄芪作为药食同源的中药材，可以作为食材与其他食物搭配烹饪，不仅能增加风味和营养，更具有食疗保健的作用，而恒山黄芪更是以独特的恒山背阴侧自然生长环境优势，被誉为“正北芪”。本次烹饪大赛也将进一步增进消费者对恒山黄芪的了解和接受度，将恒山黄芪作为优质食材加以应用，增加黄芪的消费场景和市场，成功塑造恒山黄芪健康、营养的新食材定位。

浑源县委常委、副县长胡鹏出席活动并表示：“本次烹饪大赛，是一次探索和尝试，我们真诚地希望，通过挖掘恒山黄芪的食药同源价值，开发出更多的黄芪菜品，通过餐饮文化的交流，唱响‘浑源好吃’的时代新旋律，让恒山黄芪成为乡村振兴、共同富裕的新动能。”

作为本次活动的承办方，中国预制菜产业联盟执行秘书长、一亩田集团副总裁彭南峰现场表示：“全力融合社会资源，发挥数字平台及联盟产业优势，为恒山黄芪等更多知名区域特色品牌发展赋能，是联盟及以一亩田的责任和使命。希望能通过本次烹饪大赛能为恒山黄芪产业发展提供更强加速度，实现品牌叫响、产量提升、百姓增收的目标。”