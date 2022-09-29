爱卫组织在北京市各社区实现覆盖

昨天上午，北京市卫健委召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列主题媒体沟通会，聚焦本市爱国卫生运动开展成效。十年来，北京市始终坚持以人民健康为出发点，以健康中国战略为引领，不断完善爱国卫生机制体制，创新工作方式，推动爱国卫生运动在京华大地形成更多生动实践。目前，北京人均预期寿命已达到82.47岁，居民健康素养水平达到36.4%，全市各社区（村）全部建立爱国卫生组织……如今，爱国卫生运动已逐渐形成共建、共治、共享的生动局面。

全市各社区（村）

全部建立爱国卫生组织

北京市卫生健康委爱卫处处长汤伟民介绍，目前，本市通过自上而下四个层级织就爱国卫生运动“一张网”。市、区、街道（乡镇）各级党委政府强化爱国卫生组织建设，全市各社区（村）全部建立爱国卫生组织，各行业、企事业单位等均有专兼职人员负责爱国卫生工作，爱国卫生常态化工作机制建立健全。自2018年起，全市在各社区（村）推进基层公共卫生委员会建设，充分发挥爱国卫生的重要作用，发动居民群众主动参与健康知识普及、环境卫生整治、卫生防疫等，目前已实现全覆盖。

同时，通过强化社会动员，本市爱国卫生运动形成了人人齐参与、社会齐发力的生动局面。积极发挥“东城小巷管家”“朝阳群众”“石景山老街坊”等首都基层群众工作优势，动员社区群众参与城市治理。全市1.4万名控烟志愿者常年在重点公共场所开展控烟巡查和宣传，首都各高校普遍建立相关志愿者队伍。

3958条背街小巷完成

环境精细化整治提升

爱国卫生运动不只是简单清扫卫生，而是包含人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。

汤伟民介绍，本市深入推进垃圾治理、城市绿地建设、城乡饮用水保障、农村基础设施等建设。2021年，北京市生活垃圾无害化处理率达到100%，城市人均公园绿地面积达到16.62平方米，农村地区供水消毒设施配备与用水计量均实现100%，农村生活污水处理设施建设覆盖率达50%以上，实现农村厕所粪污无害化处理和资源化利用，卫生户厕覆盖率达99%以上，爱国卫生运动正持续助力美丽乡村建设。

同时，全市环境质量不断提升。2017年以来，全市完成3958条背街小巷环境精细化整治提升工作，农村地区全面推进以“三清一改”为主要内容的村庄清洁行动。深入打好污染防治攻坚战，2021年全市空气质量持续改善，六项大气污染物浓度值首次全部达到国家空气质量二级标准。全市地表水水质持续改善，主要污染指标年平均浓度值继续降低，市控考核断面劣 V 类水体全面消除。

本市居民

健康素养水平达到36.4%

会上，北京市疾控中心副主任于建平介绍，作为全市健康教育与健康促进工作的业务指导中心，北京市疾病预防控制中心着力从关注全人群和全生命周期角度出发，加强健康科普队伍建设，提高健康科普质量。市疾控通过建立健康科普队伍、打造健康科普品牌、创新健康科普方法，全方位多渠道普及健康知识与技能。同时，围绕3-6岁幼儿、中小学生等不同类别的群体，针对性实施全生命周期重点危险因素干预。截至2021年年底，13个区通过北京市健康区技术评估、10个区通过国家健康区技术评估。全市有健康促进医院440家，健康家庭4.3万余户，健康支持性环境1326处，控烟示范单位2185家，无烟党政机关1438家，建成率达100%。

于建平表示，目前关注健康、追求健康、践行健康已成为社会新风尚。据统计，全市经常参加体育锻炼人数达到1080.6万人，超过全市常住人口的半数；北京市15岁以上成人吸烟率从2014年的23.4%下降到2021年的19.9%，吸烟人数减少63万；2020年，本市居民健康素养水平达到36.4%，比2012年的24.7%增长了近12个百分点。