280个统筹地区启动5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算
据国家医保局消息，截至2022年8月，已有280个统筹地区启动高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算工作，门诊费用跨省直接结算覆盖范围进一步扩大。
重庆奉节县人民医院新院区门诊大厅自助服务区（新华社记者王全超 摄）
当前，门诊费用跨省直接结算工作正稳步推进。数据显示，截至2022年8月底，全国门诊费用跨省直接结算已联网定点医疗机构7.28万家，定点零售药店18.69万家。
在住院费用跨省直接结算方面，截至2022年8月底，全国住院费用跨省直接结算定点医疗机构数量为5.95万家。
据介绍，为了方便参保人跨省异地就医直接结算5种门诊慢特病相关治疗费用，国家医保服务平台App新增跨省门诊慢特病告知书等查询功能。
参保人可下载国家医保服务平台App，点击“异地备案”栏目，通过“异地就医更多查询”子栏目中“门慢特告知书”“门慢特资格”查询功能，了解自身具有的门诊慢特病认定资格和参保地门诊慢特病相关费用跨省直接结算政策、流程等内容。
目前，5种门诊慢特病相关治疗费用跨省异地就医直接结算尚在试点阶段，如果在结算过程中遇到问题，参保人可咨询参保地经办服务热线。（记者彭韵佳、沐铁城）
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