这十年，把解决身边小事作为头等大事 群众就医体验显著改善

人民网北京9月28日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就党的十八大以来医疗机构加强能力建设服务百姓健康有关情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，党的十八大以来，我国现代医院管理制度不断健全，群众就医体验得到显著改善，医疗技术能力和医疗质量水平全面提升。

据不完全统计，到目前为止，全国50%二级以上公立医院都开展了预约诊疗服务，有超过4800家医院能够提供精准的分时段的预约诊疗。有2000多家的医院提供多学科诊疗的服务模式。

同时，接近60%的三级公立医院，还有36%的二级公立医院都开展了日间手术，日间手术国家一级推荐的目录超过了700项，通过日间手术的模式，有效的缓解了手术难的问题。试点医院分娩镇痛率从2017年的28%上升到了53%。

我国医疗技术和医疗服务能力持续提升

米锋表示，党的十八大以来，国家卫生健康委把加强医疗机构能力建设作为深化医改的重要内容，推进公立医院综合改革和高质量发展，加快优质医疗资源扩容和区域医疗均衡布局，构建有序的就医和诊疗新格局，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性，保障人民群众身体健康发挥了重要作用。

米锋指出，这十年，是把解决群众身边小事作为头等大事，就医体验得到显著改善的十年。围绕破解“看病难、看病贵”问题，深化改善医疗服务行动计划，深入开展优质服务基层行，推进预约诊疗、优化设施布局、改进就医流程、注重人文关怀，建设智慧医院，提高医疗服务质量，不断提升群众就医满意度和获得感。

公立医院是我国医疗服务体系的主体。国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉表示，党的十八大以来，围绕“三个转变、三个提高”，加强公立医院党建、加强临床专科能力建设和人才队伍的建设，以公立医院运行新机制为重点来推动深化医药卫生体制改革。启动了二级公立医院和三级公立医院全覆盖的绩效考核，不断地推动公立医院的高质量的发展。

焦雅辉还表示，通过多年的努力，我国医疗技术和医疗服务能力持续提升，为改善人民群众的健康水平做出了重要的贡献。下一步将扎实推进公立医院的高质量发展工作，组织开展高质量发展的评价，选树一批先进典型，引领全国公立医院在高质量发展的道路上取得新的成绩。

全国推广预约诊疗等一系列改善医疗服务举措

在改善医疗服务方面，焦雅辉表示，党的十八大以来，围绕人民群众看病就医过程中反映比较突出、比较强烈的问题，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医和明白就医。

焦雅辉介绍，近年来，在全国推广预约诊疗、多学科诊疗、临床路径管理、优质护理服务、日间手术、分娩镇痛等一系列改善医疗服务的举措，在基层医疗机构为慢性病的患者开具长期的处方，减少长期用药的慢性病患者往返奔波于医疗机构和家庭之间。特别是在疫情期间，长期处方的政策惠及了更多的慢性病患者。

同时，推进远程医疗服务和智慧医院的建设。着力加强儿童的医疗卫生服务，加强儿童大病的救治。解决老年人看病就医过程当中的“数字鸿沟”问题。在健康扶贫工作中，把农村贫困人口大病救治作为一项重要内容，针对“一老一小一贫”等弱势群体，增强其就医获得感。

另外，以胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高危孕产妇救治中心、高危儿童和新生儿救治中心“五大中心”为重点提升急诊急救的能力，全国“五大中心”的建设超过了1.4万个，在挽救患者的生命方面发挥了重要的作用。

“通过这一系列的改善医疗服务的具体举措，有效的增强了人民群众看病就医的获得感、幸福感和安全感。”焦雅辉说。