黑龙江新增本土确诊病例5例、本土无症状感染者82例

中新网9月28日电 据黑龙江卫健委网站消息，9月27日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例5例，均在佳木斯市(向阳区3例、富锦市2例)，其中集中隔离发现3例、社区筛查发现2例。新增本土无症状感染者82例：黑河市44例(均在爱辉区)，其中集中隔离发现30例、居家隔离医学观察发现14例；佳木斯市30例(向阳区17例、郊区8例、富锦市3例、东风区2例)，其中集中隔离发现18例、居家隔离医学观察发现9例、密切接触者筛查发现3例；大兴安岭地区5例(均在呼玛县)，均为集中隔离发现；牡丹江市2例(爱民区1例、海林市1例)，其中跨区域协查发现1例、集中隔离发现1例；哈尔滨市1例(在香坊区)，为集中隔离发现。当日解除医学观察本土无症状感染者13例(黑河市5例，大庆市5例，佳木斯市3例)。当日治愈出院境外输入确诊病例3例，解除医学观察境外输入无症状感染者10例。

截至9月27日24时，全省现有本土确诊病例109例，本土无症状感染者1211例；全省现有境外输入确诊病例13例，境外输入无症状感染者16例。