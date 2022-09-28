收发快递，个人信息这样保护

收发过快递的人大多知道，快递包裹上有一张小小的面单，上面有收件人的地址、姓名、电话等信息，便于快递员进行派送。据国家邮政局统计，目前全国日均快递业务量已超过3亿件。而这数亿件快递产生和积累的大量寄递数据信息，也给个人信息保护带来了新挑战。

今年3月，国家邮政局、公安部、国家网信办三部门联合实施了为期半年的邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。在日前国家邮政局联合公安部举办的邮政快递领域个人信息安全治理专题新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青介绍，今年3月20日以来，公安网安部门已累计侦破窃取、贩卖寄递信息案件189起。从打击情况分析，当前涉邮政快递领域侵犯公民个人信息违法犯罪的突出表现形式包括不法分子秘密植入木马程序窃取寄递信息、内部人员偷拍快递面单窃取寄递信息、不法分子向网店经营人员发送恶意链接窃取寄递信息。小小面单，隐藏巨大安全隐患。

推广“隐私面单”是化解个人信息安全风险隐患的主要渠道之一。据了解，所谓“隐私面单”，就是将快递单上的部分个人信息隐藏，以实现信息加密的一种个人信息保护手段。国家邮政局市场监管司副司长林虎介绍，专项行动开展以来，三部门大力推行隐私面单、虚拟号码等个人信息去标识化技术，选取顺丰、中通、圆通3家企业作为隐私面单试点单位，以收件人姓名和真实电话号码部分隐藏为标准开展试点。同时，督促电商平台加大隐私面单推广力度，切实履行企业社会责任。

隐私面单具体如何操作？记者实测多家快递企业寄件流程发现，目前，顺丰、中通、韵达、申通等多家快递均已支持对收寄件人信息进行隐藏。比如，在“顺丰速运+”微信小程序上，输入收寄件人信息和所寄物品信息并勾选“信息加密”选项后，快递纸质单和线上查单渠道便可对收寄件人双方姓名、电话号码等信息进行隐藏处理，有效规避了他人窃取信息的风险。

“目前，隐私面单使用量达到日均1亿单左右。主要快递企业自有渠道寄递服务已基本实现隐私面单功能全覆盖，消费者可自主选择是否隐藏相关信息。”林虎说，此外，快手、抖音、华为商城等电商平台已与部分快递企业达成隐私面单全量合作协议，淘宝平台隐私面单功能已覆盖4亿活跃用户，每日订单数超500万件，邮件快件隐私面单推进成效显著。

不过，推广隐私面单也衍生了一些新问题。比如在末端投递环节，隐藏个人信息明显提升了快递工作复杂程度和工作量，给快递员的投递效率和准确率造成影响。此外，电商平台与寄递企业、寄递企业与驿站等不同的行业、企业之间也存在一定的信息壁垒，寄递数据流通还需跨行业、跨平台合力推进。

如何进一步加强行业个人信息保护源头治理？林虎表示，接下来将加快推动《快递电子运单》国家标准和《寄递用户个人信息保护要求》行业标准的修订、制定，进一步明确寄递企业面单信息去标识化的责任，为隐私面单提供细致、明确、可操作的规定。同时，将继续加大对“隐私面单”的宣传力度，让一线快递员和广大群众广泛知晓隐私面单在保护个人信息方面的重要意义和基本功能，提升基层网点、快递业对隐私面单的接受和认可度。预计到今年底，中国将实现隐私面单全覆盖，为个人信息安全保驾护航。