广西：立足优势 大力发展预制菜产业

广西壮族自治区是农业大省区，原材料量多质优，在产业基础、区域品牌、面向东盟的区域性大市场等方面均具备良好基础和条件，发展预制菜产业优势明显。

原材料量多质优。广西是国家重要的“果园子”“糖罐子”“菜篮子”“鱼塘子”，秋冬菜、奶水牛、罗非鱼、近江牡蛎等多个特色产业规模位居全国前列，广西农产品以绿色、生态、有机、富硒等特点得到海内外市场青睐，为发展预制菜提供了原材料保障。

产业基础好。广西已成功打造柳州螺蛳粉小镇、桂林米粉产业园、玉林国际香料交易市场等，建成农产品产地冷藏保鲜设施1251个，库容约80万立方米，为发展预制菜产业奠定了良好的硬件基础。

区域品牌多。近年来，广西打造了桂小厨、好友缘等多个具有较强影响力的区域餐饮品牌，培育了柳州螺蛳粉、桂林豆腐乳、阳朔啤酒鱼等一批桂菜品牌，开发出梧州纸包鸡、贺州三宝酿等一批传统美食的“桂味”预制菜系列产品，形成广西农垦集团、农投集团等一批预制菜产业龙头企业，共同构筑产业发展的强大引擎。

国际市场大。广西是面向东盟的前沿和窗口，RCEP区域全面经济伙伴关系协定生效实施后，广西面向RCEP15个国家、超22亿人口的消费大市场，市场优势进一步凸显。

开展预制菜产业精准招商。今年，广西大力开展重点产业链招商，其中，预制菜产业是现代农业产业链招商的重要内容，先后组织开展2022年粤企入桂“双百”行动启动仪式暨广西现代农业产业链招商洽谈会、粤桂预制菜产业合作对接会，积极对接广东预制菜产业龙头企业，推动广西农垦集团等现代农业产业链链主企业及行业商协会开展产业链招商、以商招商。

启动区内首个预制菜产业基地。今年7月15日，广西首个预制菜产业基地在钦州启动，签约13个项目总投资28.5亿元。同时，广西水产科学研究院、广西蚕业科学研究院筹建预制菜加工技术研发平台，加快推进本土预制菜新型技术攻关。

成立广西预制菜产业联盟。今年8月30日，首批由30家单位发起的广西预制菜产业联盟在广西梧州市成立，联盟将充分发挥服务预制菜全产业链作用，整合预制菜相关种养、加工、运输、政策、科研、金融、媒体等资源，优化预制菜产业结构布局，维护产业规范标准，培育壮大经营主体，促成成员单位抱团发展、强强联合，实现合作共赢。

打造中国—东盟预制菜产业发展新高地

9月25日至27日，由广西壮族自治区人民政府主办，自治区投资促进局、农业农村厅、商务厅（自贸办）以及全国工商联农业产业商会联合承办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。通过产业大会、投资洽谈、产品展览等多种形式，展示广西预制菜产业发展前景，共享发展商机，打造投资合作、产销对接、品牌推广的一体化综合平台，为区内区外企业搭建沟通桥梁，力争把广西打造成为中国—东盟预制菜产业发展新高地。

以“会”引投资。本次博览会签约项目金额超200亿元，涵盖预制菜产业食材加工、产品研发、原料供应、包装检验、冷链物流等预制菜产业链主要环节，其中，广东投资的预制菜项目共计18个，总投资占比54%，引进一批广东预制菜企业，粤桂两省区合作进一步深化。

以“展”扩市场。2022中国—东盟预制菜产品展为期3天，9月25日正式开幕，参展商规格高、展品类别丰富，涵盖预制菜上中下游全产业链产品。产品展面积超5000平方米，设置14个设区市、预制菜行业龙头企业、八大菜系相关菜品、东盟国家产品四大展区。

下一步，广西将出台支持政策措施，谋划各市县产业项目、成立产业联盟、建立原材料及食品交易中心，构建起推动广西预制菜产业发展的“四梁八柱”，高质量打造一批预制菜产业园，进一步拓宽预制菜产业链供应链，建设一批“桂味”预制菜产业品牌联合体，以发展预制菜为突破口、切入点，强力推进广西现代特色农业产业、食品加工产业转型升级。

数据来源：广西投资促进局、广西农业农村厅

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 14 版）