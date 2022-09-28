数智技术助力医疗服务优化提升

数智医疗是指医疗服务体系在技术、模式、管理创新等方面的数字化、智慧化，是助力医疗服务优化提升的重要力量。近年来，云计算、大数据、5G等新一代信息技术与医疗服务加速融合，不少医院纷纷开始应用数智医疗，提高服务水平，降低运营成本。

“在家用手机就能看上专家，太方便了！”前不久，家住河南省郑州市金水区的王女士通过河南中医药大学第一附属医院京东互联网医院“豫中一”手机应用给7岁的儿子复诊。

王女士的儿子此前已在河南中医一附院儿科看过门诊，接诊的是副主任医师张霞。受各种因素影响，王女士难以如期带儿子到医院复诊，心里很着急。朋友提醒她，可以通过互联网医院问诊。王女士在手机上安装了“豫中一”应用软件，在线预约到了张霞。

张霞查阅了王女士儿子的电子病历，详细询问了用药情况和身体状态，仔细查看了舌苔、舌底，最终调整了处方。当天，药品就通过快递送达王女士家门口。

河南中医一附院京东互联网医院由河南中医一附院与京东健康共同建成，是河南省首家中医互联网医院。“豫中一”手机应用或小程序，提供在线复诊、便民门诊、特需医疗、云诊室、处方开药、缴费、药品免费配送等一站式服务，大大方便了居民的日常就医。截至今年7月1日，河南中医一附院全院767名医生已全部上线互联网医院，累计注册患者人数近30万。今年1月，还上线了可与名医、专家视频问诊的“云诊室”服务，目前已有32名知名专家“云坐诊”。

除了线上复诊，互联网医院还提供上门护理服务。2020年4月，天津市南开医院与京东健康合作正式上线南开京东互联网医院。考虑到越来越多的患者需要上门护理，南开京东互联网医院重点打造“护理到家”服务。患者可通过互联网医院在线预约伤口护理、更换鼻饲管护理等16项上门服务。

京东健康智慧医疗事业部总经理胡少奇说，互联网医院以医疗服务机构为主体，以线下医疗服务为基础，分别从患者、医生、医院的需求出发，致力成为患者便捷就医入口、医护贴心智能助手、医院精益运营伙伴。

当前，医疗信息化发展如火如荼，但医疗服务还存在一些难题亟待解决：患者依从性弱，患者的长期随访和指导治疗难以完全实现等。随着数智医疗的应用，这些难题将得到逐步解决。胡少奇介绍，京东健康面向医院、科室、医生打造了数智诊后服务综合解决方案，并通过数智化工具全面提升服务效率。依靠诊后随访内容库的建设，京东健康数智诊后服务平台联合医生打造不同疾病领域的定制随访服务，并通过完善的任务激励机制，提高患者依从性和满意度，联合居家智能监测设备，实现诊后全周期数据跟踪。数字化工具的诊后干预明确提升不同疾病的治疗效果、显著提高治疗依从性、改善患者生活方式。

中国医药信息学会电子病历专委会主任委员陈金雄认为，在医院信息化建设中，要进一步推进数字化、智慧化技术应用，促进医院流程和数据链互通，实现业务和信息共享，更好地帮助医院提升综合能力，更高效地服务患者。

数智医疗可以进一步提升医院管理效率。胡少奇介绍，为了帮助更多医疗机构在整体管理和运营层面实现降本增效，京东健康依托长期积累医药供应链服务能力和数智化供应链运营服务能力，推出了院端一体化供应链解决方案。面向各级医疗机构，提供数字化、智能化的统一采购、供应链改造与精细化管理建设等一整套服务方案。此外，京东健康还利用京东大药房、联盟药房、京东药急送等线下服务业态，实现患者复诊购药的全渠道、全场景、全流程服务。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 11 版）