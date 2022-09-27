第二届“健康中国行动——关爱老年心理健康进社区活动月”在京启动

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，国家心理健康和精神卫生防治中心、中国科学院心理研究所联合主办，中国老龄协会权益部、中国社区卫生协会、国家开放大学老年大学、中国老龄事业发展基金会、中国老年学和老年医学学会、中国心理学会老年心理分会，以及北京大学精神卫生研究所（第六医院）等单位共同支持的“第二届健康中国行动——关爱老年心理健康进社区活动月”在北京启动。

本次活动的主题为“关注老年心理健康，推进社区康复服务”。旨在践行健康中国行动——老年健康促进和心理健康促进两个专项行动，弘扬中华民族敬老爱亲传统美德，有效推动积极老龄化、健康老龄化，促进心理健康和精神卫生防治的社区康复体系建设。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安，国家心理健康和精神卫生防治中心党委书记、主任姚宏文，中国科学院心理研究所党委书记孙向红，中国老龄协会权益部权益处处长梁铭，中国社区卫生协会书记刘开泰，国家开放大学党委副书记、老年大学校长刘臣，中国老年学和老年医学学会会长刘维林，中国心理学会老年心理分会会长韩布新等为活动致辞，中央军委政治工作部文化艺术中心文艺部国家一级演员刘劲宣读活动倡议书。北京大学精神卫生研究所教授王华丽代表“老年痴呆的社区康复与预防模式研究”项目组发言。上海市精神卫生中心、浙江省丽水市第二人民医院、四川省广元市精神卫生中心等长江经济带相关省市医疗卫生机构负责人以及北京、辽宁等地项目执行单位代表介绍工作经验。启动仪式由国家心理健康和精神卫生防治中心党委副书记、纪委书记姜雯主持。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安远程参加启动仪式并讲话

毛群安对“健康中国行动——关爱老年心理健康进社区活动”予以充分肯定，同时强调指出，当前我国已进入人口老龄化快速发展阶段，社会各界高度关注老年人心理健康问题。实施健康中国行动要坚持预防为主，动员全社会的力量，关注每一个人的健康。希望有更多的机构、专家参与到关爱老年心理健康进社区活动中来。

国家心理健康和精神卫生防治中心党委书记、主任姚宏文讲话

姚宏文指出，敬老爱亲是中华民族优秀的传统美德，要给老年人这一群体更多的关注、关心、关爱，大力培育老年人心理健康意识，普及老年期心理健康知识，增强老年人心理调适技能，提升老年人身心健康水平。

国家心理健康和精神卫生防治中心党委书记、主任姚宏文讲话

孙向红呼吁社区、家庭和个人要通力合作，希望以此次关爱老年心理健康进社区活动为契机，有效地普及老年心理健康知识，提升老年个体和家庭的心理健康素养，强化社区的老年心理健康服务意识和技能。

王华丽在发言中表示，当前，全球诊断为老年痴呆的患者85%的人没有得到系统规范的诊断后续支持服务，痴呆患者有64%的人没有获得过个性化的认知照顾方案。只有基于认知障碍患者本身的需求去开展服务，才是最佳的选择。希望老年人无论是在家还是养老机构，都能获得有质量的照顾，获得有质量的服务。

据悉，本届关爱老年心理健康进社区活动月，从9月21日阿尔兹海默症日开始，持续至10月下旬，主要内容涵盖老年精神与心理健康科普宣传和关爱老年心理健康优秀短视频作品展映等两个方面。鼓励相关医疗机构和社区及有关单位，在严格遵守疫情防控的条件下，认真组织收听收看专家科普，积极开展相关线下活动，让更多的老年朋友从中受益。