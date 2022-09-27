云南新增本土确诊病例9例 均在集中隔离点发现

中新网9月27日电 据云南省卫健委官方微信消息，9月26日0-24时，云南新增确诊病例9例，均在集中隔离点发现，其中西山6例、安宁2例、瑞丽1例。

现有境外输入确诊病例26例。累计确诊病例1697例，累计治愈出院病例1671例，无死亡病例。

截至2022年9月26日24时，云南现有确诊病例60例，累计治愈出院病例2327例，累计死亡病例2例，累计报告确诊病例2389例。累计追踪到密切接触者98987人，尚在医学观察的密切接触者3583人。

云南新增无症状感染者21例，其中境外输入1例；瑞丽在区域核酸检测中发现7例、集中隔离点发现1例、居家隔离医学观察人员中发现1例，西山在集中隔离点发现6例，安宁在集中隔离点发现3例，镇康在集中隔离点发现1例，金平在居家隔离医学观察人员中发现1例。解除医学观察的无症状感染者3例，尚在医学观察的无症状感染者83例(境外输入17例)。