重庆新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者1例
中新网9月27日电 据重庆市卫健委网站消息，9月26日0—24时，重庆市新增本土确诊病例2例(大渡口区1例、江津区1例)，均由无症状感染者转为确诊病例；新增本土无症状感染者1例(垫江县)，在隔离管控人员中发现。治愈出院本土确诊病例3例(渝中区1例、潼南区1例、合川区1例)。
截至9月26日24时，重庆市现有本土确诊病例11例(九龙坡区3例、潼南区3例、荣昌区1例、长寿区1例、北碚区1例、大渡口区1例、江津区1例)，现有本土无症状感染者12例(潼南区4例、沙坪坝区1例、长寿区3例、大渡口区2例、丰都县1例、垫江县1例)。
9月26日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者；治愈出院境外输入确诊病例1例(意大利)，解除境外输入无症状感染者医学观察1例(新加坡)。
截至9月26日24时，重庆市现有境外输入确诊病例6例(中国香港3例、意大利1例、西班牙1例、新加坡1例)，现有境外输入无症状感染者2例(意大利1例、中国香港1例)。
重庆市9月26日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：
一、大渡口区
大渡口区确诊病例1，系大渡口区9月24日报告的无症状感染者3。9月26日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。
二、江津区
江津区确诊病例1，系江津区9月25日报告的无症状感染者1。9月26日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。
三、垫江县
垫江县无症状感染者1，系市外重点地区返渝人员。9月26日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。
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