食堂变学堂 幸福乐满堂

戴上遮阳帽、挽起老伴，上午10点半，家住福建省福州市鼓楼区温泉街道汤边社区的林亚玲奶奶，向小区对面的长者食堂走去。

时间还有些早，林奶奶和老伴最先到。轻车熟路地摸开灯的开关，帮着把桌椅动一动，紧接着走到靠墙的双人桌坐下——那是她和老伴常坐的位置。

10点50分，送餐车准时停在楼下，食堂也开始陆续进人。茄汁鱼块、丝瓜花蛤、家常豆腐……热气腾腾的饭菜被端上餐桌。“三菜一汤，12元！今天好几样都是我爱吃的。”林奶奶竖起大拇指，说自己对长者食堂是“越吃越满意”。

“岁数大啦，儿女又不在身边，吃饭就将就着对付。自从家门口的长者食堂开了，这一年来，天天来！”“可不是，下个楼、过马路，5分钟就到！”老伴在一旁插话。

作为福州市核心城区，鼓楼区人口密集，老龄化程度高。2019年，鼓楼区就启动长者食堂建设，要求全区每个街道（镇）配备至少一个长者食堂。2021年，鼓楼区又实现所有社区全部配齐，并在此基础上对长者食堂进行提升，打造“长者食堂·学堂”的升级版，在满足老人吃饭需求的同时，丰富其精神需求。

饭点一过，撤下餐具，清洁桌面，几张桌椅一拼，食堂变成了学堂。下午3点，一堂艾草薄荷膏的手工课就在这里举办。

“社区活动空间有限，我们依托长者食堂，打造社区老人公共活动空间。”汤边社区负责人陈华丽介绍，既让长者食堂三餐之外的时间得到了有效利用，又丰富了老人的精神生活。

书法、摄影、短视频、手工制作、合唱团……随着老人需求的多样化，在鼓楼区，一家家“长者食堂·学堂”的功能也在不断拓展。针对老年人要帮儿女照看小孩的需求，华大街道屏山社区开展起老少皆宜的活动；立足闽越王城遗址冶山所在地的特色资源，中山社区带领老人们走向户外，开展古迹游学活动；学堂不开课的时候，有的长者食堂就化身以老人为主的社区交流平台……

“不仅能长知识、学技能，更重要的是还能以课会友、连接社会。”林奶奶坦言，“长者食堂·学堂”给自己的生活带来了很大改变，连朋友都比以前多了一倍。

“自推行长者食堂以来，我们不断完善和丰富运营管理机制。力求长者食堂让百姓放心，长期办下去，越办越好。”鼓楼区委书记黄建新说。

长者食堂，食品安全是第一位。食品安全和食堂运营如何保障？在水部街道乐天泉社区，每天送餐前，食品安全专管员张欣都第一个到。检查食堂环境、配餐操作、菜品留样……“我们通过市场监管局增派的食品安全专管员和社区干部每日陪餐，汇聚各方力量，让老人家吃得更放心。”张欣说。

让长者食堂办得更好，一套行之有效的运营模式是关键。过去，一些社区场地受限，不能自己办食堂；一些社区办了食堂后因资金少运营不下去。鼓楼区探索中央厨房配餐进社区的助餐服务模式，很大程度破解了社区办食堂的难题。

截至目前，鼓楼区已建成72家“长者食堂·学堂”，实现69个社区全覆盖。鼓楼区已登记申办就餐卡近3万人，惠及全区60岁以上老人13.5万人，累计学习人次超50万。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 14 版）