听！一曲流淌的二十四节气

“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。”稚嫩的童声朗诵《二十四节气歌》，鼓声渐起，气势磅礴。接着，交响乐奏响，大屏幕上，火红的剪纸动画映衬出喜庆的氛围……一曲《立春》将万物萌动的勃勃生机演绎得淋漓尽致，也在中西合璧中拉开了《万物生长》二十四节气交响套曲音乐会的大幕。

二十四节气是中华民族宝贵的智慧结晶，于2016年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。时光流转，古老文化如何融入当代生活，彰显时代新义？近日，作为中国广播艺术团第三届艺术季的重点演出项目，这场由中国广播艺术团原创出品、中国电影乐团担纲演奏的音乐会奏出了独特的答案。

从《夏至——逍遥游》里竹笛、萨克斯、唢呐的“争奇斗艳”，到《白露——忆蒹葭》里和着交响乐的动情吟唱，再到《寒露——辞青秋》中箫声、琵琶声和翩然舞姿的交相辉映，舞台上，以交响乐为基础，民乐、流行音乐、舞蹈、诗歌等众多艺术元素诗意碰撞，用中西合璧、刚柔并济的方式演绎岁时节令之美。同时，灯光变换，大屏幕上，山林、荷塘、秋叶等节气画卷徐徐展开，带领观众沉浸式感受音画融合的自然乐章。

“在创作中我发现二十四节气的内涵实在太丰富了，我一直在寻找好的切入点，把抽象的东西呈现得更加深入浅出。”音乐会作曲、中国广播艺术团青年作曲家杨青说。春意、夏情、秋梦、冬蕴，4个乐章风格迥异，将节气的更替化为对音乐的想象，现场聆听，仿佛身临其境。谷雨，听到的是静谧的雨中森林，风铃、鸟哨、雨棍模拟鸟鸣和雨声；小暑，表现的是“接天莲叶无穷碧”，清丽的古筝奏出荷花的风雅和摇曳；冬至，又能感受到热气腾腾的饺子宴，民族乐器三弦弹出地道的民俗味道……自然时序为曲，民俗风情当歌，讲述了对节气文化的深厚感情，对优秀传统文化的传承与创新。

据了解，今年4月，《万物生长》二十四节气交响套曲音乐会系列宣传片发布，并在海外平台推出。与世界共赏“中国风”，也是音乐会的初衷之一。“我们一直想用全新的艺术表达把节气文化展现在当代舞台上，历时5年的创作，经过多次采风、研讨，最终形成了这个多元、跨界、融合的作品。希望用世界通用的音乐语言去传播中国特色的节气文化，向全世界讲好中国故事。”音乐会总策划、中国广播艺术团团长刘学俊表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 13 版）