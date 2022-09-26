感染新冠会增加长期脑损伤风险

美国华盛顿大学医学院研究人员9月22日报告说，与从未感染过新冠病毒的人相比，患有新冠肺炎的人一年后患上脑损伤的风险更高。这项研究发表在《自然·医学》杂志上，使用了数百万美国退伍军人的匿名患者身份的医疗记录，评估了44种不同疾病的大脑健康状况。

与从未感染过新冠肺炎的类似退伍军人组相比，感染新冠肺炎的人大脑和其他神经疾病的发生率高出7%。该团队说，这意味着大约有660万美国人患有与其感染新冠病毒有关的脑损伤。论文作者在一份声明中表示，研究结果显示了新冠肺炎的破坏性具有长期影响。

研究人员研究了从2020年3月1日到2021年1月15日期间新冠病毒检测呈阳性的15.4万名美国退伍军人的医疗记录。他们将这些记录与在同一时间段内560万未患新冠者的记录，以及新冠肺炎在美国传播之前一段时间的580万人的记录进行了比较。

记忆障碍，通常被称为脑雾。与对照组相比，感染新冠病毒的人患记忆问题的风险高出77%。与从未感染病毒的人相比，感染病毒的人患缺血性中风的可能性也高出50%。与对照组相比，新冠患者癫痫发作的可能性增加了80%，焦虑或抑郁等精神健康问题的可能性增加了43%，头痛的可能性增加了35%，运动障碍的可能性增加了42%。