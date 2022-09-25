上海新规不再全面禁止“路边摊”

本报讯(记者裴龙翔 通讯员王海燕)今年12月1日起，上海的摊贩可在夜市合法摆摊，留住城市烟火气，这是记者从9月22日召开的上海市十五届人大常委会第四十四次会议获悉的信息。此次表决通过的新修订《上海市市容环境卫生管理条例》中，除去“路边摊”的内容，还包含了户外店招不必千篇一律，“第三卫生间”成公厕标配等内容，以此更好展现城市治理水平，为优化市容环境提供法治基础。

“对禁止性规范，合理平衡禁止范围，避免简单化‘一禁了之’。”上海市人大常委会法工委主任阎锐表示，立法修订对“设摊经营” 作了优化，允许符合限定条件的设摊经营。对设摊经营、占道经营，以前是全面禁止，《条例》则在规定不得擅自占用道路、桥梁等公共场所、兜售物品的同时，明确区政府、乡镇政府可以划定一定公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等经营活动，既展现城市蓬勃活力，又给予必要的约束和规范。

户外广告、户外招牌的管理措施，同样在此次修法中得到优化。此次修订，按照“放管服” 改革、优化营商环境和城市运行安全的要求，条例相应调整为“许可+备案”的分类管理模式——在历史文化风貌区、风貌保护街坊内、风貌保护道路、风貌保护河道沿线、文物保护单位或者优秀历史建筑上设置户外招牌，以及设置可能影响公共安全的户外广告设施、招牌，实行许可管理；其他户外广告设施、户外招牌设置，采用备案形式。条例中还提出，户外招牌设置导则应当体现区域环境、建筑风格以及业态特点，为设置者展现个性和创意提供空间，避免样式、色彩、字体等同质化。

《条例》明确，农贸市场、轨道交通站点、旅游景点等场所应当按照规定配置公共厕所。公共厕所应当免费对外开放，具备条件的政府投资建设的公共厕所实行24小时开放。

记者注意到，《条例》第66条明确，上海鼓励社会单位采用爱心接力站等多种方式，为环境卫生作业服务人员提供休息、饮水等服务。设置专章对进一步提升市容环境卫生共治、共享水平作了规定。