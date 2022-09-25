山寨周边产品难有持久流量

近日，游戏“羊了个羊”在社交媒介走红，随即，饰品挂件等相关山寨周边在电商平台销售火爆。山寨周边产品大行其道，是部分商家无底线蹭热度及知识产权意识缺失的体现，在利益驱使下，甚至催生出虚假链接、外挂等黑灰产业，应引起各方警惕。

山寨周边一哄而上，一方面反映出部分商家利欲熏心，蹭流量无底线，在经济利益面前无孔不入；另一方面也可以看到电商平台在保护知识产权方面还存在不少漏洞，个别电商平台甚至默许、纵容山寨周边大行其道，对于良性的市场生态有百害而无一利。

近年来，随着线上交易的蓬勃发展，电商平台与商户数量规模不断扩大，涉及知识产权相关的问题不容小视。尤其是随着电商领域对各类技术手段和商业模式的利用，对知识产权相关监管形成了不小挑战，维护正常的市场竞争秩序和消费者合法权益尤为必要。

在一些电商平台上，粗制滥造的山寨商品屡见不鲜。比如，擅自使用知名服装品牌变形词或衍生词，以假乱真，误导消费者；盗版图书猖獗，鉴定标准不一；高仿化妆品和离谱虚假宣传屡禁不绝；部分产品为压低价格打各种擦边球……

知识产权一般包括商标权、专利权、著作权等。在侵权行为中，侵犯商标权和专利权的现象较为突出。在电商平台上，通过伪造、擅自使用已注册商标，以及在同一种商品使用近似商标的侵权行为时有发生，甚至在平台公开的推广商品中，也不乏侵权商品。还有一些商家，未经专利权人许可，以生产经营为目的制造、使用、销售专利产品获利的行为也构成侵权。

从另一个角度看，周边产品或衍生品依靠内容赋能，加上必要的创意设计后，若能因势利导，便具有较大的市场开发价值。这也启发正版文化企业要树立版权意识，增强市场嗅觉，扩展消费场景，提前布局相关产品的开发和营销。

治理山寨周边产品，法治建设和制度设计必不可少。已经出台的电子商务法明确提出，所有电子商务经营者均应履行保护知识产权的义务，平台经营者必须建立知识产权保护规则，将法律规范应用于平台环境，并使之具体化、细致化。在具体实践中，相关部门应严格执行法律规定，加大对违规乱象治理力度，督促平台积极履职尽责，对明知故犯的平台和商家绝不能手软。

保护知识产权就是保护创新。山寨周边破坏了市场秩序，也不利于形成正向创新氛围。在新形势下，满足人民美好生活需要，必须更加注重提升知识产权质量效益，不断加强知识产权保护工作，才能持续激发全社会创新活力。事实证明，没有品质的山寨周边，市场空间有限，难以获得持久流量。