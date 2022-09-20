养老行业需要以“双重激励”涵养人才

前不久，国家卫生健康委、国家发展改革委等11部门印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，提出加快推进医疗卫生与养老服务紧缺人才培养，加强对以护理失能老年人为主的医疗护理员、养老护理员的培训。为积极应对人口老龄化，近年来，多地综合施策推进养老服务人才供给，养老护理行业日渐兴起。（9月19日《武汉晚报》）

相关统计显示，截至2021年底，我国60岁及以上人口达2.67亿，其中失能、部分失能老人约有4000万，社会对专职养老护理员的需求日益增长。但在另一方面，我国养老行业从业人员不足，尤其是人才紧缺的现象，不仅困扰着养老行业的良性和健康发展，而且也严重限制和阻碍了养老行业整体服务水平的提升，导致有需要的老年人享受不到他们所需要的服务。

导致这种现象出现的原因，一个是养老服务行业工资福利待遇比较低，而且缺乏一定的职业晋升空间；另一个则是养老服务从业人员的社会认同度比较低。“两低”现象，直接阻碍了年轻人加入养老服务行业，最终造成了从业人员，尤其是高水平、高素质从业人员的匮乏。所以要想从根本上解决问题，就必须从物质与精神的“双重激励”入手，吸引更多年轻人进入这一行业，同时也为这一行业留住更多的人才。

值得肯定的是，情况正在发生积极的变化。伴随着国务院发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》的出台，其中明确提出“完善养老护理员薪酬待遇和社会保险政策”“拓宽人才培养途径”以来，全国各地在近年来也针对养老护理行业陆续出台相关鼓励措施。

首先是工资水平、福利待遇有了显著的提升。比如从2021年起北京市养老服务行业首次将岗位津贴与护理员职业技能等级挂钩，专职从事养老护理服务且取得相关资质的养老护理员将享受每人每月500元至1500元的岗位奖励津贴。在广州，从事一线养老护理工作，且满5年、满10年的养老护理员，可分别得到5000元、20000元的岗位补贴。对工资待遇提升感受最深的，还是养老行业的一线护理人员，一位在北京某养老机构从事护理工作的“90后”表示，她现在每个月拿到手的工资加岗位津贴差不多有8000多元。这种看得见的、真金白银的“实惠”，对吸引人才、留住人才，带来了积极的作用。

其次是社会地位的提高，社会认同度的提高。2019年，人力资源和社会保障部、民政部联合颁布《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》，将养老护理员的职业技能等级由四个增至五个；对申报条件进行调整，增加了技工学校、高级技工学校、技师学院、大专及以上毕业生的申报条件，规定中职中专毕业生可直接申报四级/中级工。缩短了职业技能等级的晋升时间，打通了上升途径，通过一些比赛获奖还能享受地区的人才政策，在购房、子女入学等方面有所倾斜，这些变化都让养老服务从业者有了更高的职业认同感和荣誉感，也有了坚定走下去的信心。

于是我们看到，一批专业化的年轻人开始进入这个行业，其中不乏大专、本科毕业生。随着养老行业从业人员的知识结构更完整，学习能力更强，该行业所能提供的服务也将更全面，服务水平也将得到提升。