首个无疤愈合外科手术方法出现

俄罗斯国家研究型大学“莫斯科电子技术研究所”和莫斯科国立谢钦诺夫第一医科大学合作开发出世界上首个令内脏和外部器官伤口愈合而不留疤痕的新外科手术方法。新技术的特点是高效、准确和低成本。相关研究结果近日发布在《生物工程》杂志上。

采用传统的针线缝合方法在黏膜、血管和其它纤弱组织的手术中有局限性。而流行的电子和激光焊接技术缝合伤口可能导致健康组织受损，胶质连接线的强度往往不足。

俄罗斯科研人员采用特别的生物有机成分作为涂抹在伤口区域的焊药，之后用激光把伤口边缘焊接到一起，这种方法可以确保机体组织伤口愈合不留疤痕。

研究人员介绍说：“我们成功地证明了激光恢复软组织伤口技术对传统外科方法的优势。这种技术有助于快速获得最小尺寸的密封缝合，而且未来不会留下明显的疤。”

焊药成分的选择是为了最大限度地吞噬激光辐射，把它集中在伤口区域。在这种辐射的作用下，液体焊药转化为固体复合材料，稍后溶解，在机体中消失。完成手术10天后，采用新方法缝合的区域几乎与健康组织没有区别。

研究人员说，新的激光重建组织技术有助于减少术后康复时间，为降低医疗服务和材料成本提供了可能性。同时，由于价格不高，使广大病人支付得起手术费。