老人有照料  小孩能托育（关注一老一幼  优化社区服务③）

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四川省泸州市纳溪区在改造老旧小区过程中，兼顾老年人和未成年人实际需求，完善硬件设施，改善公共服务，进一步补齐功能短板，提升了群众的获得感、幸福感。

四川省泸州市纳溪区，家住泸天化永宁西村小区的82岁老人陈友贵买菜回来，往往会坐到路旁的石凳上歇歇脚，再上坡回家。

“山梯两边都安了扶手，上坡时手上带把劲，不吃力还安全。”陈友贵回望做了防滑拉槽处理的花岗岩台阶，“以前的石阶凹凸不平，老人小孩容易摔跤、崴脚。”

喘了口气，陈友贵拎着菜连上两段台阶，一口气走到小区中庭。四围老楼拆掉了花架、雨棚，中庭里花台改成了休闲小广场，面积大约500平方米，划分为老年健身区和儿童游乐区，增设了休闲长椅、儿童滑梯、防滑地垫、健身器材。

不一会儿，买菜的老人陆续回来，坐在长椅上聊起家常。孩子们吃罢早饭也下来玩耍，这边一拨踢球、滑滑梯，那边一拨在健身器材上锻炼。还有人坐在树荫下，安静地看书。

老人有休闲场所，小孩有玩耍空间。这是纳溪区老旧小区改造兼顾“一老一幼”的一个缩影。

2019年以来，纳溪区将老旧小区改造纳入民生实事和“民心守护”工程，全面启动改造。截至目前，全区已改造老旧小区152个，涉及13972户人家。因地制宜，改造小区公共区域，增设无障碍及适老化设施7500余处，新增休闲座椅、儿童游乐设施、健身设施600余套，进一步补齐功能短板。

回应群众呼声

改造老旧小区

纳溪区地处四川南缘，长江之滨，拥有泸州天然气化工厂、西南化工研究设计院、中国化学工程第七建设有限公司等多家化工企业。随着城市的发展，厂区已逐渐被城区包围，厂在城中、城在厂中、厂城不分的状况尤为突出。

“始建于上世纪六七十年代的家属院现在都成了老旧小区，职工对改善居住环境的呼声也日益高涨。”据纳溪区住建局现代生态新城服务中心副主任代小平统计，全区现有2000年以前建成的老旧小区216个，居住着21614户7.2万人，其中老幼占比达37.1%。

2021年以来，泸州市在推动解决“群众关心的10件实事”的基础上，开展“民心守护”工程。纳溪区委常委、纪委书记朱亚梅说：“我们梳理了6000多件12345网络问政和群众来信来访，把10件群众反映最强烈的事作为‘群众关心的10件实事’。排在最前面的老旧小区改造刻不容缓。目前已申报了总投资27亿元的老旧小区提升项目。”

纳溪区建立了党委主导、住建部门负责、纪委监督的责任体系，发挥社会化多元协同作用，采取设计师入社区等方式，征求居民意愿3800余人次，收集意见建议247条。代小平介绍，纳溪区按“因地制宜、分类推进、能改尽改”原则，科学制定“一区一策”改造方案和改造清单。以“先民生后提升、先功能后景观”为原则，重点兼顾“一老一幼”需求，将群众关心关注的增设适老设施、无障碍设施、托幼场所等“急难愁盼”问题优先纳入改造清单。

盘活社区空间

增加专用设施

83岁的许财茂是位“热心肠”。年轻时，他响应号召来到大西南参与三线建设。退休后，他投身社区服务，积极参与老旧小区改造。

“楼梯刷了防滑地坪漆，扶手生锈了，也重新刷了漆。”每有朋友造访，许大爷都会带他们参观小区适老化改造。“电线电缆都规整了，坑坑洼洼的路面改成了平平整整的透水混凝土，再不用担心雨天踩一裤筒水了。”

从休闲小广场到社区服务中心，台阶上装了不锈钢护栏。许大爷拍了拍护栏说，“防止小孩跌落，老人也可手扶”。

西村社区服务中心弧形廊亭里坐满了人，都目不转睛地盯着前方的电影幕墙。原来，这里是个露天的放映厅。79岁的吴古良和75岁的徐贵明看得津津有味，直夸演得好。舞蹈队长周凤鸣是小区文艺骨干，她拉着5个老姐妹坐在一旁圆亭里，商量舞蹈排练的事。“看完电影来打牌、下棋。”小区居民小组长梁晓影喊了一嗓子，已经有人开始移步活动室了。

老旧小区改造还注重老人心灵抚慰。据代小平介绍，纳溪区依托当地独特工业文化底蕴，深入挖掘石油文化、三线建设等特色文化资源，按照“修旧如旧”的改造理念，打造小区特色文化墙、文化长廊，唤醒老一辈的历史文化记忆，增强居民的归属感。

在老旧小区改造中，纳溪区不断补短板、增供给、优服务，盘活西研院、永宁西村、金桂苑等16个小区空置房屋约1.5万平方米，打造老年活动中心、日间照料中心、老年人助餐点、未成年人活动室等公共空间，定期开展家风故事会、文艺演出、老年运动会、小手拉大手等文体活动，让居民幸福感更足，参与感更强。

引入社会机构

开展托管服务

在纳溪区永宁街道西研院小区，物业企业利用打造后的公共空间，开展“物业+养老托幼”试点工作，引入老年大学、幼儿园、医院、养老院等便民服务机构，多元协同参与，进一步解决小区养老托幼设施紧缺问题。

2016年引进社区的洪福医院借助其设施设备和人力资源优势，开展医养结合、日间照料和托老服务，深受社区居民欢迎。

“养老院照顾得挺好的，你们放心去工作。”8月27日，孔命英老人在电话里安慰着女儿王运芬，还一个劲地夸养老院好。今年83岁的孔命英是西研院小区居民，几年前因脑梗导致行动不便，生活起居都依赖女儿女婿照顾。王运芬和丈夫江小华都是基层一线干部职工，工作繁忙。为了安顿好老人的生活，王运芬向小区内的洪福养老院购买了临时托老服务，每天仅需要60元。

养老院为孔命英老人提供了干净舒适的居住房间、营养均衡的一日三餐以及水果茶点、衣服换洗等服务，医护人员每天量血压、量体温、监测身体健康状况。孔命英与其他在养老院的老人一起看电视、聊天、就餐，日子过得充实、幸福。

“社区养老院离家近、服务好、价格实惠，解决了我们的后顾之忧。”王运芬说。据院长舒利介绍，西研院老旧小区改造后，洪福养老院开设了临时托老服务，解决了小区老人短期托老问题。

较场坝社区利用现有场地引进教育机构，成立艺术教育培训机构和幼儿园，方便社区适龄孩童就近接受教育。幼儿园在一个坡坝上，园区五彩斑斓。负责暑期托管的张玲老师说，“幼儿园目前设有12个教学班。370多名幼儿大部分都来自西研院小区及其周边小区。”

“这个幼儿园解决了我们接送孩子的大问题。”陈苹的女儿李启汐上幼儿园后，一家人就搬到了西研院小区。可她在泸州江阳区上班，每天来回路上要花掉40多分钟，丈夫跑出租，下午也顾不上接孩子。幼儿园开展托育活动后，女儿可以托管到下午6点，这解决了陈苹的后顾之忧。

小区没有空间怎么办？当地尝试引入社会资源。丽水菁苑小区是个散居楼栋小区，只有两栋L形的楼。上坝社区积极为小区引入社会资源和志愿者组织，开拓为老为小服务。

濒临长江的春江路步行街是休闲的好去处，茶馆、棋牌室里坐满了人。挨着长江的一边矗立着两处玻璃房子，一处欢歌笑语，孩子们在学乐器、练舞蹈；一处悄无声息，孩子们沉浸在书本里，或随意而坐，或倚墙而立。

“一个是共享驿站，公共活动空间；一个是共享书房，青少年阅读场所。”上坝社区书记何燕说，社区聘请大学生志愿者协助日常管理。暑假里，13岁的苟昕林是共享书房的常客，每周要来两三次，“假期有个看书学习的安静去处，真好。”

《 人民日报 》（ 2022年09月20日 13 版）