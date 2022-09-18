秋季流感疫苗开打 三价、四价如何选？

羊城晚报讯 记者张华报道：今年夏天，甲型H3N2流感病毒在南方出现了流行高峰。与其他流感型别相比，H3N2的流行程度高、变异频率快。据专家研判，2022年秋冬季出现流感流行风险的可能性偏高。对此，一些社区预防接种门诊早在6月份就开始了秋冬季流感疫苗接种工作，比往年早了很多。针对当前流感疫苗的接种问题，记者9月16日采访了广州市越秀区登峰街社区卫生服务中心主任吴文锋。

今年流感疫苗接种比往年早

根据中国疾控中心专家的研判，2022年秋冬季出现流感流行风险的可能性偏高。由于全球目前仍处于新冠肺炎大流行阶段，今年秋冬季或是来年春季，有可能出现流感和新冠肺炎叠加流行的风险。

9月16日，记者走访广州市越秀区登峰街社区卫生服务中心发现，预约前来接种流感疫苗的人不少。该中心主任吴文锋表示，往年，流感疫苗一般在8月上市，持续接种到次年5月，此为一个流感疫苗接种季。然而，今年比较特殊，由于6月份南方有一波流感高峰，一些社区的预防接种门诊已经开始流感疫苗的接种工作。

“今年居民接种流感疫苗的意识相比往年更强，第一批开展的鼻喷流感疫苗一周内就接种完了，出现过短暂缺货的情况。但目前社区流感疫苗库存充足，针剂流感疫苗和鼻喷流感疫苗都可以预约接种。”吴文锋说，“按照广州市疾控中心的推荐，9月或10月接种流感疫苗，保护效果可更好地覆盖下一个冬春流行季，并能对明年的夏季流行阶段提供一定的保护。”

三种流感疫苗可任选其一

我国现已批准上市的流感疫苗主要有注射式的三价灭活流感疫苗、四价灭活流感疫苗和鼻喷式的三价减毒活疫苗。这些疫苗有何不同？

吴文锋表示，三价流感疫苗包含两种甲型流感病毒株和一种乙型流感病毒株，可预防甲型H1N1、H3N2和乙型V系三个型别的流感；四价流感疫苗则是在三价流感疫苗的基础上增加乙型Y系流感病毒株。简单来说，三价能预防3种型别的流感病毒，四价能预防4种。中国流感监测数据显示，南北方省份均以甲型H3N2流感病毒为主。因此，两种疫苗均可预防流感病毒感染，没有优先推荐，市民可根据自身情况任选一种。

记者发现，传统针剂流感疫苗的接种价格为76-204元/支不等，而鼻喷流感疫苗接种价格是334元/支，为何会有价格差？吴文锋表示，这两类疫苗有一定的区别，比如鼻喷流感疫苗是减毒活疫苗，具有活性成分，抗原全面，能有效应对流感变异难防问题，当流行株和疫苗株不匹配的时候也能起到一定的保护效果；在接种方式上，传统疫苗使用肌内注射的方式，而鼻喷流感疫苗是鼻腔喷雾接种，让害怕注射疼痛的人群多了一种选择。

吴文锋还提到，传统针剂流感疫苗需要14天左右产生抗体，保护时间为6-8个月，而鼻喷流感疫苗能产生黏膜免疫，3天就能产生抗体，产生抗体非常快，缩短免疫空白期，适合流感流行季的应急接种，保护时间为12个月。

热点问答

1、一年之内得过流感的人群是否能接种流感疫苗？

答：可以接种，既往有流感病史不是疫苗接种禁忌。

2、正在服用抗流感病毒药物，能否接种疫苗？

答：如果正处于急性感染阶段，在使用抗流感病毒药物进行治疗期间不能接种；病愈后如无其他接种禁忌，可以接种。当前使用抗流感病毒药物是为了预防流感，自身没有发热等不适症状，且无接种禁忌，可以接种。

3、为什么每年都需要接种流感疫苗？

答：因为流感病毒变异很快，几乎每年都要发生改变，且不同变异株所诱导的抗体对不同毒株无交叉保护作用或交叉保护弱。世界卫生组织(WHO)紧密追踪流感病毒变异的情况，每年定期公布用于疫苗制造的毒株。流感疫苗含有三种或四种毒株，每年流感病毒流行株发生变异，对应的流感疫苗的毒株配方也随之变化，所以每年都需要接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。