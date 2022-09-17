9月17日起12岁或以上来港人士须至少接种两剂新冠疫苗

新华社香港9月16日电 香港特区政府16日公布，由9月17日起修订对所有来港人士适用的“临时疫苗通行证”，12岁或以上人士须已完成接种至少两剂认可新冠疫苗，才符合要求以获发“临时疫苗通行证”。

特区政府发言人表示，“临时疫苗通行证”安排适用于所有抵港人士，包括香港居民及非香港居民，以及从内地、澳门、台湾及海外地区抵港人士。

据介绍，因健康原因而不适合接种、并持有相关医生证明书的人士，或已接种一剂认可新冠疫苗并持疫苗接种记录，但在接种该剂疫苗后获发医生证明书，证明其因健康原因未能接种第二剂新冠疫苗的人士，也符合获发“临时疫苗通行证”的要求。

此外，考虑到香港以外地区为11岁或以下儿童接种疫苗的安排比成人较迟开始，现阶段他们可在尚未接种疫苗的情况下获发“临时疫苗通行证”。

发言人指出，此举考虑到香港以外地区已广泛接种新冠疫苗，加上香港“疫苗通行证”要求将进一步加强（由9月30日起降低适用年龄，及于11月底起要求所有12岁以上人士均必须接种三剂疫苗）。

特区政府为配合实施“疫苗通行证”，今年5月为来港人士推出“临时疫苗通行证”安排，当时是考虑到从香港以外地区抵港的人士（包括从内地、澳门或台湾，以及从海外地区抵港人士），或未能在相关地区接种香港本地“疫苗通行证”所要求的剂量疫苗。

发言人说，“临时疫苗通行证”旨在为抵港人士提供过渡期，让他们在抵港后接种疫苗以满足“疫苗通行证”的接种要求，并便利短暂停留香港的人士进入“疫苗通行证”适用处所。特区政府呼吁合资格的抵港人士如有意在香港停留较长时间，应在抵港后尽早按“疫苗通行证”要求接种疫苗。