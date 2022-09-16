在亳州市智慧共享中药房，工作人员正在对照清单对中药材进行复核。

在2022年“中医药文化传播行动·走进名医故里”主题活动现场，全国名中医曹恩泽正在为群众进行义诊。

本报记者 王美华摄

在2022年“中医药文化传播行动·走进名医故里”主题活动现场，工作人员正在对白芍进行切片。

本报记者 王美华摄

金秋时节，安徽亳州大地药香弥漫。白芍、牡丹、玄参等中药材长势正旺，白芷迎来采收期，田野里生机勃勃，一派丰收的喜人景象。

近日，本报记者跟随“访名医故里·谱中医华章”专题新闻调研团在亳州市进行了调研。

“有中药材的地方，就有亳州人”

三七、赤芍、五味子、当归、石斛……走进中国亳州中药材专业市场，一排排摊位上，摆放整齐、种类繁多的中药材令人目不暇接。除了三七、茯苓等常见中药，还有王不留行、徐长卿、僵蚕、北刘寄奴等名称有趣的中药，每一个药名都值得细细品味，令人感慨中医药的博大精深。

“别看您面前的药材是一小盒一小盒的，其实这些都是样品，卖家和买家谈的货量往往是几十斤或几百斤，有的甚至上吨起。”在亳州中药材专业市场大宗交易样品行里，市场质量管理部副经理刘洋清说，这里有摊位8000多个，药商近2万人，上市中药材2800余种，日人流量4万到6万人，年交易额超450亿元，占全国同类市场交易总额近1/3，是全国规模较大、配套齐全、管理规范的中药材交易中心、物流配送中心、供求信息中心、价格形成中心。

40多年前，伴随改革开放的东风，亳州“十万药商”把握住时代机遇，用勤劳和诚信“买全国、卖全国”，构建起一个以亳州为中心的中药材贸易网络，赢得“在亳州没有买不到的中药材，也没有卖不掉的中药材”的美誉，也为亳州现代中医药产业发展打下了根基。

“可以说，有中药材的地方，就有亳州人。”亳州中药材专业市场药商梁柱在中药材领域经商20多年，据他观察，全国各地中药材市场都少不了亳州人的身影，“这里是全国最大的中药材集散地之一，全国的药商都在这买卖。”

统计数据显示，2021年，亳州现代中医药产业规模达1445.8亿元。在推动中医药产业集聚发展的同时，亳州也在推动中医药“走出去”。2022年开年以来，亳州市中药材出口稳步增长。据亳州海关统计，2022年1月至7月，该市中药材进出口达4.2亿元，同比增长17.9%，其中出口达3.5亿元，同比增长15%。

“让患者治好病，还要少花钱”

“和西医相比，中医具有‘简、便、廉、验’的特色。也就是说，中医不仅要给患者治好病，还要简单便捷、少花钱。”亳州市人民医院副院长闫良介绍，他出诊时给患者开药一般不超过100元钱，患者体验过后发现中医药疗效不错又少花钱，以后如果自己或亲朋好友生病了还会看中医，“也因为这样，我们这儿来看中医的群众很多，有的医生忙起来一天都顾不上喝几口水。”

针灸、熏蒸、耳穴压丸、穴位贴敷、刮痧拔罐、艾灸……近年来，亳州市人民医院大力推进中医专病专科建设，开展具有中医特色的适宜技术项目和中医非药物治疗法特色服务，目前共开设了中医科、康复针灸科、康复运动医学科、骨科康复科、康复治疗中心5个中医类病区，开设9个中医专科门诊，拥有1个安徽省名中医工作室、1个亳州市名中医工作室。

“现在信中医、看中医的年轻人越来越多了。”亳州市人民医院中医科主任张秀芳说，“一方面，现代生活节奏快、压力大，年轻人的健康意识普遍提高了，大家有点不舒服或小毛病都愿意用中医药调理；另一方面，经过新冠肺炎疫情，认识到中医价值的年轻人越来越多，加上这些年来中药质量把关更严，效果也更好，大家越来越认可中医药。”

到医院开了中药后，熬药对于患者来说费时又费事。亳州如何解决这个难题？

“我们医院的中药房有500多种中药（饮片）品种，能提供中药饮片、中药配方颗粒、中药特色加工、煎药配送等服务，满足临床和患者的需要。”亳州市中医院副院长杨欢介绍，为突出中药优势特色，医院开展一人一方的传统水丸、蜜丸、散剂、膏方制作以及院内协定方的制作。同时，医院的智慧化煎药中心利用先进的信息化手段，实现处方的自动接收、条码煎药单的打印、浸泡、煎煮、包装、发药等环节信息的全过程计算机传递与控制，实现全程的质量监控和追溯，保障了煎药的质量和临床疗效。

近年来，亳州积极探索智慧共享中药房模式，通过“互联网+中医药”的方式，依托智慧共享中药房建设，实现中医药服务的智能化、集约化、现代化，免去患者自行熬药的麻烦。

在亳州市智慧共享中药房，记者看到，药房内机器轰鸣，工作人员正在对医院转送过来的药方进行煎煮。“医院开具处方后，代煎中心系统会同步接收到处方，然后根据流程抓药、煎煮、包装，再配送。整个煎药流程规范，全流程可控、可及、可追溯。”沪谯药业有限公司副总经理郭长达说，“每张处方都是一方一码，患者可以通过扫码，追溯每个流程的状态。我们这里每天能完成1200张处方代煎和100张膏方制备。”

“小社区医院也能解决大问题”

“怎样留住患者？提高诊疗服务。在我们这里，患者既能享受一级医院的报销政策，又能享受到三甲医院高水平的医疗服务，患者满意度提高了，我们逐渐就得到了周围居民的认可。”亳州市谯城区薛阁社区卫生服务中心负责人李新杰介绍，亳州市人民医院与薛阁社区卫生服务中心采用“紧密型医共体”模式，由市人民医院向薛阁社区卫生服务中心派驻医护、医技和管理等人员，全面负责薛阁社区卫生服务中心医疗服务，提升医院技术和管理水平。

“韩医生给我老伴儿扎针11天以后，老伴儿会说话了。我激动得大半夜没睡着，一家人高兴得直掉眼泪。”在薛阁社区卫生服务中心，85岁的老人杨洪涛这样说。他的老伴儿陈淑芹前不久因脑梗死出现肢体偏瘫，无法走路、不能说话。朋友推荐他们来薛阁社区卫生服务中心治疗，一开始，杨洪涛心存疑虑——社区医院能行吗？

“来了一看，环境还不错，那就试试吧。”杨洪涛说，经过针灸、理疗、偏瘫肢体训练等综合治疗，如今老伴儿已经能够走路了，“我们太高兴了，没想到小社区医院也能解决大问题！等出院了，我们要给韩医生送一面锦旗。”

杨洪涛口中的“韩医生”名叫韩黄伟，是亳州市人民医院的主治医师，从今年元旦起，开始支援薛阁社区卫生服务中心建设。作为康复科负责人，在这里半年多来，韩黄伟已经收到患者送来的数面锦旗。

“我们把传统中医治疗与现代康复治疗相结合，继承发掘传统中医学精髓的同时，注重吸收和运用现代医学先进诊疗手段，强调整体观念、辨证论治，对一些常见病多发病及各种疑难杂症形成了一套行之有效的方法，取得了较好的临床疗效。”韩黄伟介绍，随着社区卫生服务中心医疗水平不断提高，周围的老百姓在家门口就“能看病、看好病”。

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亳州地处中原、南北通衢，这片土地上诞生了著名医家华佗。相传1800多年前，华佗在亳州开辟了第一块药圃。此后，当地中药材种植薪火相传、经久不衰，到明清时期，亳州就是全国药都之一。《中国药典》中，冠以“亳”字的道地药材，就有亳芍、亳菊、亳花粉、亳桑皮四种。如今，亳州是全国闻名的中药材集散地和中药饮片加工生产基地，“四大药都”之一。