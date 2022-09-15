识破“高价收藏”的套路

据9月13日《北京晚报》报道，近日，有市民反映，在短视频平台上，有人“高价回收”纸币、硬币以及粮票等。在主播口中，一些年份的硬币竟高达数万元一枚。而记者调查发现，“高价回收”基本上名不副实，有人以此为噱头来兜售所谓的“价格表”、推广手机游戏。

在国内收藏市场，某些稀缺的钱币、粮票的确有收藏价值，但打着收藏的幌子让网友先购买所谓的“价格表”，待网友购买后便没了下文，或是诱导网民下载手机游戏，这样的套路本质上都涉嫌欺诈。虽说所谓“价格表”售价在20元左右，但视频主播广撒网获得大量客户后，还是会骗取不少钱财。至于诱导下载游戏，实际是通过为游戏公司做广告盈利，也可通过游戏抽成来赚钱。

对这种损害消费者合法权益的行为，其一，个体受害者要勇于依法维权，或向平台及有关部门投诉，或通过人民法院进行起诉，让侵权者弥补损失，或者让其付出更大代价。如果个体受害者达不到立案标准，消协等组织则应支持消费者集体诉讼维权，同时可以依据法律授权，对侵害不特定消费者合法权益的主播和平台提起民事公益诉讼。

其二，相关短视频平台要守土有责、守土尽责。针对短视频领域乱象，国家网信部门已出台了《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》等一系列规定，行业协会也发布了《网络短视频内容审核标准细则》，这些都旨在强化平台的主体责任。有数据显示，仅2022年以来，有关部门清理违规短视频235万余条，处置处罚违规主播、短视频账号22万余个。如此背景下，目前以“高价回收”为幌子涉嫌欺诈、虚假宣传的主播仍然不少，这提醒相关短视频平台以媒体报道为线索，及时对宣称“高价回收”的主播采取相应监管措施。

另外，有关部门不妨有针对性地将这类违规短视频纳入“净网”“清朗”等系列行动中。公安部门不能以个案案值小而拒绝受理，网信部门应督促平台严肃处理违规主播和账号，而普及纸币、硬币、粮票等收藏常识，也应纳入反诈工作中来，从而引导消费者理性收藏，高效识破“高价收藏”等套路和陷阱。（冯海宁）