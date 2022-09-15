秋日的北京，清凉宜人，中小学、幼儿园开学了。一大早，位于朝阳区的蓓蕾幼儿园门口挤满了家长和孩子。创意合影墙、绚丽的气球、鲜红的地毯、温馨的笑脸，身着园服的小朋友们开启了幼儿园的新生活。“我们努力为孩子创造良好的学前教育环境，让家长放心、孩子舒心。”正在门口迎接孩子入园的园长孙晓晖说。

托育服务、学前教育一直是人民群众的“心头大事”。在近5年的全国人代会上，多名人大代表提出健全和规范托育服务、支持发展普惠托育服务、进一步办好学前教育等建议。十三届全国人大常委会高度重视代表议案建议，坚持“内容高质量、办理高质量”“既要重结果、也要重过程”，不断提升代表议案建议办理水平。国家卫健委、教育部等承办单位认真研究办理，积极回应代表关切，助力幼有所育更加普惠优质。

把办理代表议案建议作为接受监督、联系群众途径

“部分职工反映幼儿无人照料，社会托育机构价格昂贵，个别同事甚至准备辞职带娃。”听到职工呼声后，全国人大代表、科力尔电机集团股份有限公司董事长聂鹏举通过走访多地妇联、卫健委、民政局等部门，调查了解托育服务政策与运作情况。

鼓励有条件的企事业单位在自有场地内建设托育设施；整合社会资源，鼓励发展普惠性托育服务……十三届全国人大四次会议期间，聂鹏举提交了关于健全和规范托育服务的建议。此外，还有来自浙江等14个代表团的60余位代表提出了发展普惠托育方面的建议。

2021年4月，全国人大常委会办公厅将这一类发展普惠托育服务体系的建议作为重点督办建议，明确由国家卫健委牵头，会同中央编办、国家发改委、教育部、民政部、财政部、人社部、住建部、国家税务总局、市场监管总局、全国总工会、全国妇联、退役军人事务部等部门办理。国家卫健委迅速成立重点督办建议工作组，制定办理方案，积极研究采纳代表提出的建议举措。

全国人大代表、山东临沂北城小学校长张淑琴多次深入城乡调研后发现，幼儿教育发展不均衡，发展规模和速度不能满足群众的需求，幼儿教师的整体素质有待进一步提升。十三届全国人大一次会议期间，张淑琴提交了《关于进一步办好学前教育的建议》，建议多渠道扩大学前教育资源、加大对幼儿教师培训的力度等。

很快，张淑琴收到教育部来电，表示正在研究办理她的建议，后续将召开建议办理座谈会、政策研讨会，并征询她是否有新的建议。

教育部办公厅主任王光彦介绍，每年全国人代会前后，教育部都会召开党组会部署落实代表建议工作。十三届全国人大一次会议以来，教育部代表议案建议办理工作按期答复率100%，与代表沟通率100%，落实往年承诺事项率100%。

“人大代表一头连着党和政府，一头连着千家万户，这些来自基层的声音、沉甸甸的议案建议，充分展现了代表积极服务党和国家工作大局的履职担当。”全国人大常委会办公厅联络局局长傅文杰说，各承办单位要把办理代表议案建议作为接受代表监督、密切联系群众的有效途径，加大承办、督办和考核的力度，努力做到民有所呼、我有所应。

将与人大代表的沟通贯穿议案建议办理的全过程

为了提升办理质量，承办单位积累了不少经验做法。其中非常重要的一条就是将与人大代表的沟通贯穿议案建议办理的全过程，确保在决策、执行等环节都能听到人民的声音，都有代表参与。

“办理工作每推进一步，承办单位工作人员都会和我联系，征求我的建议。”张淑琴表示。

承办单位不仅“文来文往”，还注重“人来人往”，主动与代表面对面沟通交流。有的单位通过邀请代表参加调研、走访、座谈等形式听取代表意见建议。

既重结果，也重过程。今年，十三届全国人大五次会议代表建议交办会提出：要继续加强与代表的全过程沟通联系，做到“办前沟通”了解诉求、明确重点，“办中沟通”理清思路、找准方向，“办后沟通”说明办理情况、回应反馈意见。

2021年9月，浙江杭州海贝托育园迎来了国家卫健委调研组。“怎样规范托育行业发展？”“如何提高托育服务水平？”……调研组成员与人大代表、托育园老师等深入交流。“在建议办理过程中，国家卫健委相关负责同志带队实地调研，邀请人大代表以及全国人大教科文卫委、财政部等相关部门负责同志参加，实地考察公建民营、民办普惠等不同类型托育机构，共同商讨切实可行的措施。”国家卫健委人口监测与家庭发展司司长杨文庄介绍。

围绕代表们关心的公办园数量短缺等问题，教育部组织调研组先后赴江苏、贵州、山东等多地调研，听取人大代表、地方教育行政部门、老师和家长的意见建议，并就普惠性资源配置、学前教育成本分担机制等问题委托专家进行专题研究。

保证每件人大代表意见建议都能高质高效按期办结

“我的涉税建议被采纳了！”全国人大代表、济南阳光大姐服务有限责任公司董事长卓长立兴奋地说。在去年全国人代会上，卓长立建议将3岁以下婴幼儿抚育费用列入个人所得税扣除范围。今年《政府工作报告》提出，完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，多渠道发展普惠托育服务，减轻家庭生育、养育、教育负担。

“教育部以学前教育重点建议办理为抓手，会同相关部门连续实施了4期学前教育行动计划，鼓励支持国有企事业单位、集体等举办公办园，扶持社会力量举办普惠性民办园。”教育部基础教育司司长吕玉刚说，截至2021年，普惠性幼儿园覆盖率达到87.8%，入园难、入园贵问题逐步缓解。

走进浙江萧山医院内的托育园，宽敞明亮的两层楼内，保健室、教室、配餐室等一应俱全。在室外活动区域，小朋友们在老师带领下玩滑梯、做游戏。医院职工们表示：“医院有了自己的托育园，我们可以带着孩子一同‘上班’，既放心又安心。”

部分地市和县区建设综合托育服务机构、社区建设托育服务设施、工作场所提供福利性婴幼儿照护服务……杨文庄介绍，数万家托育机构提供了涵盖全日托、半日托、计时托、临时托等多种形式的托育服务。截至今年6月，14521家托育机构已备案。

按照“内容高质量、办理高质量”的要求，十三届全国人大常委会认真办理了代表提出的2282件议案、42675件建议，做到了件件有回音、有落实。

那些没有被采纳的建议，都怎么处理的？还有回应吗？

“加强0—3岁托育工作，分地区、有步骤地将其纳入学前教育体系。”这是全国人大代表、四川省雅安市雨城区第二中学校长庹庆明去年提的建议。国家卫健委答复表示，国务院办公厅印发的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》明确了婴幼儿照护服务的属性，而幼儿园为3—6岁幼儿提供的是保育教育服务，两类服务不同。“对于暂时无法办理的代表建议，承办单位也给出了负责、详细的解释说明。”庹庆明说。

“保证每件人大代表意见建议都能高质高效按期办结，既是承办单位的法定职责，也体现了对人民负责、受人民监督的宪法精神。”傅文杰表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 18 版）