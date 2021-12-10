充分调动社会力量 发展普惠托育服务（新视点）

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，发展普惠托育服务体系，健全支持婴幼儿照护服务和早期发展的政策体系。什么是普惠托育服务？为何要大力发展普惠托育服务体系？当前，我国发展普惠托育服务还有哪些短板？围绕这些问题，记者采访了中国宏观经济研究院社会发展所研究员张本波。

张本波表示，普惠托育是指面向3岁以下婴幼儿家庭，按照政府指导价格提供的符合相关标准和规范的托育服务。“普惠托育有3个突出特点，一是服务价格能被广大婴幼儿家庭所接受，这也是实行政府指导价的主要目的，为此普惠托育也将得到多种方式的政府扶持；二是服务质量有保障，能够满足婴幼儿家庭对安全质优服务的期盼，为此普惠托育必须符合相关标准规范，并得到有效监管；三是服务方便可及，能够为婴幼儿家庭提供就近便利的托育服务。”

据专家测算，目前我国约有35%的婴幼儿家庭存在入托需求，但入托率仅为5.5%左右，托位供给还存在较大缺口。

张本波认为，发展普惠托育服务体系，实施三孩生育政策及配套支持措施，是积极应对人口老龄化、促进人口长期均衡发展的有效举措。一方面，做好普惠托育工作，提供安全健康、科学规范的托育服务，有利于提升儿童早期发展水平，促进婴幼儿健康成长，是提升人口素质的基础工程。另一方面，普惠托育服务可以有效减轻家庭养育的时间成本和经济压力，有助于提振育龄人群生育意愿，推动实现适度生育水平。另外，发展普惠托育服务，还有助于促进就业和家庭领域的性别平等，促进广大家庭和谐幸福。

“我国托育服务体系发展势头良好，标准规范体系和支持政策体系逐步完善，服务供给稳定增加。”张本波介绍，当前我国的普惠托育服务形式多元，很多托育机构不仅提供全日托、半日托、临时托等照护服务，还同时提供早教、亲子等服务。“托育机构采取多种经营方式，既满足了婴幼儿家庭的多样化需求，同时也可以有效分担经营风险。”

但总体来看，我国的普惠托育供给总量严重不足，还存在社会力量参与不充分、政府支持力度有待加强、托育专业人才匮乏、综合监管机制尚需完善等问题。

对此，张本波建议，发展普惠托育服务，需要充分调动社会力量的积极性。一方面，要加大政府投资力度，提高托位建设补贴标准，进一步降低普惠机构开办成本；另一方面，采取公建民营、运营补贴、奖励补助、购买服务等多种方式，降低普惠机构运营成本。比如，强化政策支持和示范引领，支持有条件的用人单位参与普惠托育服务体系建设；推动各项支持政策的落实，优化市场环境，调动社会力量参与的积极性；同时，充分挖掘幼儿园、社区资源、产业园区、工作场所、家庭住宅等多种资源，通过新建改建等方式提供托育服务。

据了解，一些地方在实践中积极探索，形成了值得推广借鉴的经验做法。如安徽省淮北市将托育服务工作管理所需经费纳入财政预算，其中，相山区采用以奖代补形式对托育机构给予运营补贴等。四川省利用社区资源增加就近便利托育服务供给，推动托育服务点依托小区发展，初步形成了“方便、平价、优质”的社区托育特色优势。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 19 版）