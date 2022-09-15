从医疗保险到医疗保障

【奋斗者说】

2013年6月，三明率先组建成立了“三保合一”的医疗保障基金管理中心。从医疗保险上升为医疗保障，医保部门由过去的医疗保险业务经办变为了衔接医药、医保、医疗“三医联动”改革的关键。2016年7月，三明又率先全面整合了人社、卫计、民政、物价等有关职责，组建了全国第一个医疗保障局，我有幸成为全国第一个医保局长。

2018年国家医保局成立之后，抓住药品、耗材集中采购的要害，常态化开展医保准入谈判以及药品、耗材带量采购，一大批优质药品、高值耗材价格显著下降，许多价格昂贵的抗癌药也纳入了医保报销，让“救命药”吃得上也吃得起。三明市第一时间跟进落实国家谈判和国家、省集采药品耗材中选结果，使参保人体会到满满的获得感和幸福感。

例如糖尿病患者常用药——德国拜耳生产的进口药阿卡波糖片，医改前大概是120元/盒，在三明实行药品联合限价采购后降低至91元/盒。国家医保局集采后，这个药的价格又降低到了9.21元/盒。三明自2015年起，坚持健康为中心的理念，为糖尿病、高血压等6种慢性病患者免费提供39种基本药物，目前也已经将进口阿卡波糖片纳入免费用药范围，即不设起付线，由医保100%报销。免费用药政策实施以来，全市累计免费提供266.72万人次、3886.93万元。

三明医改十年来，全市城乡居民在统筹区内县级以上公立医院住院报销比例由2011年的46.25%提高至2021年的67.57%。2021年3月23日，习近平总书记在三明市沙县总医院视察时强调：“三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴”。而三明，仍然在为深化医改持续探路，坚持“人民至上、健康至上”的理念，构建新时代健康保障体系，努力让人民群众有更多获得感、幸福感。（本报记者邱玥采访整理）