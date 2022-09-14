人大代表建议缺失牙修复纳入医保报销 国家医保局答复

国家医保局官网截图。

人民网北京9月14日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局在其官网发布对十三届全国人大五次会议第2945号建议的答复(以下简称“答复”)。

针对人大代表提出的关于将缺失牙修复纳入医保报销范畴的建议，答复指出，为解决群众“看牙贵”问题，按照国务院常务会议部署，国家医保局指导和推动四川医保局牵头种植牙耗材省际联盟采购，倡导全国各地积极参加。

目前已会同四川医保局开展了大量摸底调研，基本掌握了种植牙耗材临床使用特点、价格水平、市场竞争格局，以及相关医疗服务收费构成，并征求有关专家、医疗机构和行业协会的意见，形成初步的思路和方案，目前正在加紧修改完善。

下一步，将会同有关部门贯彻党中央、国务院决策部署，坚定不移地推进改革，完善政策措施，常态化制度化地开展高值医用耗材带量采购。

此前，今年9月8日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，要求开展全面覆盖公立和民营医疗机构的口腔种植价格专项治理工作，将对种植牙耗材以集中采购为主要抓手，竞争形成透明合理的价格。