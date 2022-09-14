金昌晓：创新健康管理服务模式 促进健康管理高质量发展

9月12日，由中国人体健康科技促进会健康促进专业委员会和北京大学第三医院共同主办、诚医汇承办的“北大健康论坛·2022暨中国人体健康科技促进会健康促进专业委员会第四次年会”，以线上线下相结合的方式在北京开幕。北京大学第三医院党委书记、中国人体健康科技促进会副会长金昌晓在活动中提出，公立医院高质量发展为健康管理学科提供了良好发展机遇，要发挥特色学科优势，开展多学科合作，创新健康管理服务，促进健康管理学科高质量发展。

北京大学第三医院党委书记、中国人体健康科技促进会副会长金昌晓

金昌晓介绍，近年来，北京大学第三医院通过人才培养与引进、设备设施投入和空间拓展等多方面促进健康管理学科的创新发展，依托特色学科优势，交叉融合开展多学科合作，创新开发和应用了运动能力评估、女性生命周期特色评估等多个特色项目。

“随着健康中国战略的深入和人民群众健康需求的提升，健康管理学科建设越来越得到医院的重视。”金昌晓认为，公立医院高质量发展为健康管理学科提供了良好发展机遇。此次北大健康论坛涵盖健康管理与健康促进、运动与干预、癌症早检与管理、心理健康与睡眠、营养与健康、体检质控管理等健康管理的多个方面，希望通过交流与分享，为健康管理学科发展带来新启示，为健康管理高质量发展贡献智慧与力量。