发展多层次多样化医养结合服务

我国老年人口规模大，养老方式多元，发展多层次多样化医养结合服务是应有之义

前不久，国家卫生健康委等11个部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，提出促进医养结合发展的具体举措，进一步满足老年人健康和养老服务需求。

数据显示，患有慢性病的老年人超过1.9亿，失能、半失能老年人约4000万，很多大病康复期、慢性病老人往往无法在传统养老模式中得到良好照料。因此，推进医养结合，为老人提供保健诊疗、护理康复、心理精神等各方面的支持尤为重要。

推进医养结合，要重点关注居家养老的需求。当前，我国90%左右的老年人选择居家养老，老人慢性病发作怎么办？老人摔倒怎么及时就医？如何保障老人的康复训练？这些问题要一一考虑。要支持有条件的医疗卫生机构提供上门服务，将家庭医生签约服务作为居家医养结合的重要抓手，提升签约服务质量，推动家庭病床、健康管理、药物配送、上门巡诊等服务落地落实。同时，也要创新利用信息化手段和方式，一些地方探索为居家老人设置远程心电监测设备、床头一键呼叫器等智能终端。这些“互联网+”手段的实践成效值得借鉴推广。

推进医养结合，要将服务延伸至社区。在许多社区，本身就有卫生服务中心、辖区内养老机构、护理站等既有资源。整合这些分散化的医养资源，做好服务衔接是关键。比如，改善设施，充分利用有条件的社区卫生服务机构、乡镇卫生院等，改扩建一批医养结合服务设施；扩展服务，积极推动政府购买家政、照护等项目，开辟就医绿色通道，构建“15分钟”社区医养结合健康养老服务圈。

推进医养结合，要提升机构服务能力。一方面，养老机构可以改造和增加护理型床位和设施，增强内设医疗卫生机构服务能力。另一方面，医疗机构也要主动“走出去”，与周边的养老机构、护理院等签订合作协议，在机构中设立医疗服务站点，提供嵌入式医疗卫生服务。近年来，各地各部门在医养结合机构审批流程上不断简化手续，比如，养老机构开设一个医务室、护理站、卫生室，可以直接备案管理。未来，还需进一步打通难点堵点，从政策支持、人才培养、服务监管等多方面发力，提升医养结合服务质量。

我国老年人口规模大，养老方式多元，发展多层次多样化医养结合服务是应有之义。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 17 版）