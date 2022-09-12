三亚部分片区解除临时静态管理

打赢疫情防控阻击战

国家卫健委9月11日通报称，9月10日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例179例；报告新增本土无症状感染者959例。

海南

三亚开放室外公共场所

海南三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部昨日通报称，自9月11日12时起海棠区行政区域（中风险区除外）、崖州区行政区域、育才生态区行政区域（中风险区除外）、G98绕城高速路以北片区、亚龙湾片区解除临时静态管理。

通报介绍，上述片区内可恢复农业等生产活动，开放超市、商场、理发店、餐馆（不开放堂食）等经营场所，开放室外公共场所，准予快递、外卖运营，恢复片区内公交、私家车、出租车、网约车等正常通行。暂不开放影院、酒吧、KTV、网吧、棋牌室等室内密闭经营场所，暂不开放农贸市场，暂不开放渔业生产。保留社区（村、居）进出卡口，人员凭48小时内核酸阴性证明、扫地点码、测温通行。通报中要求，相关人员、车辆不出三亚、不跨片区。

中心城区（迎宾互通、竹络岭隧道以西，马岭以东，G98绕城高速以南）暂不解除临时静态管理，所辖各社区（村、居）现行管控措施保持不变，后续根据疫情形势分期分片区解除。

四川

浦江实现社会面连续7日零新增

四川成都市卫健委昨日通报称，9月10日，成都市新增本土确诊病例48例，新增本土无症状感染者42例，其中1例为外省来（返）蓉闭环管理人员。

截至9月10日24时，成都市累计报告确诊病例3501例（其中境外输入1627例），累计出院2523例，死亡3例，其余975例确诊病例正在定点医院隔离治疗。全市现有616例无症状感染者（其中境外输入62例）正在接受集中隔离医学观察。

成都市双流区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部9月11日发文称，自9月11日起，将成都市双流区东升街道时代雅居由高风险区调整为中风险区；将成都市双流区九江街道乌江路47号锦绣楠郡6栋（含底商）由中风险区调整为低风险区。

浦江县新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部也在同日通报称，浦江县疫情已实现社会面连续7日零新增，但仍然存在病毒输入传播风险。要求高风险区仍然坚持“足不出户、上门服务”，中风险区继续保持“人不出区、错峰取物”。

贵州

贵阳新增阳性感染者116例

贵州贵阳市卫健委9月11日通报称，9月10日经复核确诊，贵阳市累计新增116例阳性病例，1例诊断为新冠肺炎确诊病例，115例诊断为新冠肺炎无症状感染者。截至9月10日24时，贵阳市累计报告确诊病例15例、无症状感染者227例。

9月10日贵阳市召开的新闻发布会上表示，为加强对抗疫物资、生活物资等货物运输车辆的通行保障，贵阳市在遵守疫情防控要求的前提下，实施“快检快放”，9月8日19时至9月9日19时，贵阳全市货运车辆通行3302辆，比上一日增加307辆。

发布会介绍，在部分区域解除临时静态管理后，贵阳市进一步加强对抗疫物资、生活物资等货物运输车辆的通行保障，对来自低风险地区的货运车辆按要求“快检快放”，提供48小时核酸检测阴性证明即可放行，市内各卡点不再重复检查；对不能提供48小时核酸检测阴性证明的，组织“核酸检测+抗原检测”正常后，实行“即采即走即追”管理，市内卡点不再重复检查。对来自中高风险地区的货运车辆，检查“两码一温”，组织“核酸检测+抗原检测”结果正常后，及时予以放行。

对于滞留贵阳的旅客，在遵守疫情防控要求的前提下，配合放行滞留车辆719辆、1075人。

山东

两例感染者为国际机场工作人员

青岛市卫健委9月11日通报称，当日青岛胶州市发现2例本土无症状感染者，均在闭环管理重点人员“应检尽检”例行核酸检测时发现。

该2例无症状感染者均在胶东国际机场从事入境航班服务工作，均系闭环管理人员，9月5日至10日连续六天核酸检测结果均为阴性。9月11日2人例行核酸检测结果均为阳性。

重庆

今起中心城区常态化核酸检测

为持续巩固疫情防控成果，重庆市新冠肺炎疫情防控工作领导小组决定在中心城区范围内开展常态化核酸检测。

据介绍，9月12日（星期一）起，对重庆市中心城区（渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区、西部科学城重庆高新区）的市民群众开展常态化核酸检测。常态化核酸检测的周期和检测频次，将根据重庆市和国内疫情形势适时进行调整。

常态化核酸检测频次暂定为每周（7天）检测1次。中心城区市民群众携带身份证、外籍身份证明等有效身份证件或出示“渝康码”，可择时就近就便在中心城区或在全市其他任一地方核酸采样点进行核酸采样。

从9月12日起，7天内未进行1次核酸采样的人员，其“渝康码”将被赋橙色弹窗并进行短信提醒。橙色弹窗人员进行1次核酸采样即消窗。“渝康码”已有白底黑字弹窗、红码、黄码不变。

文/本报记者 屈畅