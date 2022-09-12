露营风潮“够野”：找到对自然的回归感

星空为顶，绿草为地。巴特尔将洋葱切块，铺到奶桶底部，再将烧红的石头与羊肉一层层相间放入奶桶，最后将大块胡萝卜和土豆放进去，佐以盐、香菜和啤酒，封口并小火烤制一个半小时。

这是客人预定的蒙古族传统美食—奶桶烤肉。

“有人想喝好喝而好客的汤吗？”开桶后，巴特尔将肉和菜摆好盘，奶桶里迸发出的香味儿吸引着客人们排队讨汤喝。

“请大家握石头吧，每人一枚。”开吃前，大家手握石头予以感谢大自然的馈赠。

图为内蒙古大兴安岭深处的房车露营康养基地。 内蒙古森工集团供图

天幕、帐篷，与草原上星星点点的蒙古包在蓝天白云下交相辉映，三五好友坐在一起，聊着天，喝着酒，吃着肉，一整天的慢生活就这样开始……

如今，内蒙古草原上的游牧人家已经不仅仅为游客提供蒙古包民宿这么简单，而是与潮流接轨，用巴特尔的话来说，“露营+草原”，轻奢款探秘自然。

从秋冬到春夏，内蒙古大兴安岭仿佛四季都有魔法，没有童心的“麻瓜”很难发现它的存在。

图为巴特尔设计的“露营+草原”，轻奢款探秘自然。 巴特尔供图

丛林深处，人们开着房车、支起帐篷，数百人从现实生活走进这般真实存在的幻梦中。

“当中秋圆月悬挂于深邃的深林夜空，自然万象皆于此，这便是最特别的赏月方式。”北京游客师歌意犹未尽。

2015年内蒙古大兴安岭全面停止天然林商品性采伐，这里便成为中外游客不断追寻的“绿野奇迹”。

图为内蒙古自治区第32届旅游那达慕期间的帐篷节营地。 奥蓝 摄

内蒙古大兴安岭露营基地内独具森系风格，欧美高档进口拖挂式房车区、木屋别墅区、高档野外帐篷露营区、自驾车露营区应有尽有，游客们分散在森林里的各个角落，或垂钓、或漂流、或与可爱的小动物偶遇……

距离营地2公里的517小工队生活体验区里，几位旅游者围着一个小烧烤摊点单，乌力库玛林场主任董永胜忙得满头大汗，他说，9月15日开始，林区就进入秋季防火期，在那之前还能为游客们提供撸串服务。

从浙江自驾来的辛楠楠还没适应森林秋季的清凉，却一心想与“原始人”来一场惊喜邂逅，“迷宫般的森林尽头藏着一间小木屋，屋里有暖黄的灯光，屋外有萤火虫飞舞，童话里的森林大概就长这样吧。”

在多数参与者看来，中国的这一轮露营风潮，只是他们想找寻的对自然的回归。

图为呼和浩特城郊露营公园中的开放式酒吧。 张玮 摄

当夜幕降临，燃起火堆，山野上空繁星满天，呼吸着和城市不同味道的空气，听着窸窸窣窣的树叶被风吹动的声音，然后安静地入睡……

在疫情防控常态化情况下，以“家门口的旅行”、亲近自然野趣为特点，汇集生态观光、家庭聚会、休闲运动等多种特性的城市周边露营成为一种全新的旅游生活体验形式。

根据天眼查显示，中国现有4.7万家露营相关企业，其中近一半在1年之内成立。

在内蒙古呼和浩特城郊，一夜间兴起无数城市露营公园，收费以餐位计数，涵盖食材酒类套餐、露营设备、烧烤工具等。

当地一家露营旅游服务公司的客服小雅告诉记者，针对年轻人喜爱的生活方式，公司专门设计打造消费新场景，帮助城里人“逃离”喧嚣封闭的城市。

“给生活加点‘料’。”年轻人渴望色彩、渴望生机、渴望欢声笑语、渴望人与人面对面的交流互动与聚会，“90后”杨静认为这是这个假期最轻松的状态。

“蓝天白云，绿草悠悠，孩子泡在小河里不上来，我跟好朋友吹着小风，聊天、撸串、煮茶……看了一圈，还是我们内蒙古最带劲。”全国都在露营，“80后”苏德的朋友圈每到节假日就会被刷屏。她坦言，相较于外地好友朋友圈的“精致露营”，她还是更爱内蒙古的这股“自然味儿”。

2022年以来，中国文化和旅游界积极探索用新产品、新玩法、新理念展示露营新业态。据《2022年中国露营市场专题洞察》预测，2022年露营市场规模将达到528亿元，2030年将会有2.1亿人参与到泛露营活动中。(作者 张玮 奥蓝)