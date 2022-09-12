“山系生活”炫中秋：“微度假”拉满氛围感

以森林为朋、与绿草相伴、观日出日落、赏斗转星河……

月已圆，中秋至，中国民众“山系生活”炫中秋，解锁赏月新“姿势”，“微度假”拉满氛围感。

轻奢草原：藏不住的慢生活

中秋节小长假的第二天，巴特尔仍随着呼伦贝尔草原上第一缕朝阳走出蒙古包，把清洗干净的石头放进火炉加热，然后为今天预定蒙古族传统美食奶桶烤肉的客人们准备食材。

“烧焦的洋葱可提升羊肉的鲜味。”将洋葱切块，铺到奶桶底部，再将烧红的石头与羊肉一层层相间放入奶桶，最后将大块胡萝卜和土豆放进去，佐以盐、香菜和啤酒……巴特尔手把手教游客探寻美味的源头。

奶桶烤肉封口并小火烤制的一个半小时期间，游客们可随着巴特尔去体验射箭、骑马，亦可在草原上撒欢儿。

奶桶烤肉开盖后，巴特尔将肉和菜摆好盘，奶桶里迸发出的香味儿吸引着客人们排队讨汤喝。

食客开餐前每人手握一枚石头，这是蒙古族必行之礼，以感谢大自然的馈赠。

天幕、帐篷，与草原上星星点点的蒙古包在蓝天白云下交相辉映，三五好友坐在一起，聊着天，喝着酒，吃着肉，一天的慢生活就这样开始了……

马蜂窝对露营消费决策因素的调查显示，“营地位置”以86.1%的绝对优势成为影响露营消费的首要因素，“特色体验”以52.3%的比例超过“配套设施”等条件成为影响露营消费决策的又一重要因素。

拥抱山野：疯狂“原始人”邂逅乌托邦

从秋冬到春夏，内蒙古大兴安岭仿佛四季都有魔法。丛林深处，人们开着房车、支起帐篷，数百人从现实生活走进真实存在的幻梦中。

“当中秋圆月悬挂于深邃的深林夜空，自然万象皆于此，这便是最特别的赏月方式。”北京游客师歌意犹未尽。

2015年，内蒙古大兴安岭全面停止天然林商品性采伐，这里便成为中外游客不断追寻的“绿野奇迹”。

露营基地内独具森系风格，欧美高档进口拖挂式房车区、木屋别墅区、高档野外帐篷露营区、自驾车露营区等应有尽有，游客们分散在森林里，或垂钓、或漂流、或与可爱的小动物偶遇……

距离营地2公里的517小工队生活体验区里，几位旅游者围着一个小烧烤摊点单，乌力库玛林场主任董永胜忙得满头大汗，他说，9月15日开始，林区就进入秋季防火期，在那之前还能为游客们提供撸串服务。

从浙江自驾来的辛楠楠还没适应森林秋季的清凉，却一心想与“原始人”来一场惊喜邂逅。“迷宫般的森林尽头藏着一间小木屋，屋里有暖黄的灯光，屋外有萤火虫飞舞，童话里的森林大概就长这样吧。”

中国的这一轮露营风潮，在多数参与者看来，或许只是想找到一种对自然的回归感。

潮玩生活：城市逃离计划催动“微醺经济”

复古天幕、花色毯子、煤油灯、网红摊位、车队集市，将无限潮玩贯彻到底。

2022年以来，中国文化和旅游界积极探索用新产品、新玩法、新理念展示露营新业态。在疫情防控常态化情况下，以“家门口的旅行”、亲近自然野趣为特点的城市周边露营，成为一种全新的旅游生活体验形式。

根据天眼查显示，中国现有4.7万家露营相关企业，其中近一半在1年之内成立。

呼和浩特城郊一夜间兴起无数城市露营公园，收费以餐位计数，涵盖食材酒类套餐、露营设备、烧烤工具等。

一杯酒精含量不高的鸡尾酒或鲜酿啤酒、浪漫的烟花、轻松的音乐，再加上月夜下的欢聚，中秋节假期，呼和浩特市的露营公园再次迎来“微醺经济”。

“给生活加点‘料’。”年轻人渴望色彩、渴望生机、渴望欢声笑语，以及人与人面对面的交流互动与聚会，“90后”的杨静认为这是这个小长假最轻松的状态。

《2022年中国露营市场专题洞察》预测，2022年露营市场规模将达到528亿元人民币，2030年将会有2.1亿人参与到泛露营活动中。(中新社记者 张玮)