年纪轻轻就“糊涂”了？这病可不是老年人专利

年纪轻轻就患“老年痴呆症”，真的假的？没错，诸如影视作品《脑海中的橡皮擦》《大恋爱》中描写青年人患阿尔茨海默症的剧情，并非虚构。这个病从来就不是老年人的“专利”，且它在青年人中的表现也不一定就是丢三落四这么简单，往往更容易被忽视。今天，医生就来向大家介绍一下关于“青年型阿尔茨海默症”的初期识别以及应对方法。

平均51岁发病

死亡率高达24.2%

青年型阿尔茨海默症并非是一个独立的疾病，而是将阿尔茨海默症以发病年龄划分时的一个称谓。阿尔茨海默症分为早发性阿尔茨海默症（又称为青年型阿尔茨海默症）和晚发性阿尔茨海默症。早发性阿尔茨海默症是指18至64岁成人中发生的阿尔茨海默症（年龄小于35岁被称为超早期型阿尔茨海默症）。

青年型阿尔茨海默症在阿尔茨海默症中占4%-6%。电视剧、电影中设定女主角在三十几岁发病，其实这个年龄段的发病比较少见，更多的青年型认知症往往在45岁以后到65岁之间发病，平均发病年龄在51岁。其在英国年发病率为6.3/100000，约13%的青年型阿尔茨海默症为家族性遗传因素所致，非家族性青年型阿尔茨海默症通常在30-40岁发病。

青年型阿尔茨海默症发病时，本人及配偶往往处在事业高峰期，发病不仅会影响工作，还会造成经济方面的困境。据美国1999-2010年度的死亡报告报道，40-64岁发病的青年型阿尔茨海默症死亡率高达24.2%，给社会带来重大负担。

注意力、执行力减退

或是发病信号

与老年人患阿尔茨海默症相比，青年人患此病时并不易被发现。由于很多人认为阿尔茨海默症是老年人的病症，根本就不会去怀疑是阿尔茨海默症，所以很容易延误确诊。

发现青年型阿尔茨海默症的信号很重要，不一定只有丢三落四才是其症状。这些年轻患者往往具有更好的记忆识别和语义记忆，但他们的注意力、执行功能、定向力和视觉空间功能往往更差。

如果一个做事干练的人突然无法按照顺序完成工作，或是花费很长时间才能完成；再比如突然不再注意自己的外表，在以前不会失败的事情上失败，忘记特别重要的事情，不再关心自己特别钟爱的喜好或电视、新闻等，这些让周围人感觉诧异有违和感的事情，可能就是青年型阿尔茨海默症的信号。

误当焦虑抑郁

六个症状提示“糊涂”

青年型阿尔茨海默症的患者，常会被认为是抑郁症或焦虑症。这是因为该病的症状除了健忘等核心症状外，还有精神行为异常等情况。

记忆减退 患者常出现记忆减退，以近记忆力减退为著，无法记住最近发生的事情、忘记重要的约定和承诺等“健忘”的表现非常明显。由于本人根本不记得自己计划的事情，所以即便周围人提醒，也无法回想起来。

时间、空间、人物定向能力减退 在时间、空间、人物方面的定向能力上出现障碍。不知道今天的日期、自己身在何处、不能叫出老熟人的名字。比如无法在文件、资料上填写日期，外出散步找不到回家的路，这些都是典型的例子。

理解力、判断力下降 不能理解周围发生的事情，一些日常生活能力也会下降，比如不知道如何做家务、如何穿衣服，无法进行买菜时简单的计算等。

另外开车时可能会出现越线、突然并道等危险操作。

执行功能障碍 本人无法制订计划，并无法按预想的顺序执行。因此，可能每天会做同样的饭菜，购物时总是买同样的商品。

同时，不知道如何使用电器产品、工具等。

妄想或幻觉 常常出现幻觉和妄想，其中以“被盗妄想”最为常见，表现为找不到自己的重要物品时，就会认为被偷了，认定身边熟悉的人是小偷。

焦虑和抑郁情绪 本人常出现焦虑和抑郁情绪，面对自己丧失记忆、频繁的忘记事物，会感到非常不安，烦躁易怒，或是情绪低落、消沉。由于患者常有悲伤的表情、精神状态差、食欲不振、失眠等症状，青年型阿尔茨海默症在初期往往被误诊为抑郁症。

规避脑血管病风险

有助预防痴呆

及早发现、及早治疗，是有可能延缓症状发展、改善生活质量的。所以患者应该尽早去记忆障碍门诊等可以诊断和治疗阿尔茨海默症的医院及时就诊。如果您身边有18至64岁的青年认知障碍患者，也请您推荐他及时就诊。

值得注意的是，阿尔茨海默症是可以预防的。总体来说脑血管病的危险因素大部分是阿尔茨海默症的危险因素，控制这些因素可以降低阿尔茨海默症的发病率和患病率。

另外，有报道称充足的睡眠、合理的饮食、锻炼身体、良好的心境、脑力活动和亲友间的交往，都有助于防止阿尔茨海默症的发生。

文/秦琪 梁军华

（首都医科大学宣武医院）