月饼既要吃得起也要吃得好

临近中秋，月饼热了起来，有人已经尝鲜，有人准备购买。国家市场监管总局9月6日发布通告，近期，市场监管总局组织开展月饼专项监督抽检，采取现场抽样和网络抽样方式在全国随机抽取月饼样品506批次，发现8批次样品不合格，分别是2批次微生物污染，4批次食品添加剂超限量使用和2批次质量指标不达标。（相关报道见A9版）

对于中国人来说，美食从来不只是色香味，还有着丰富的文化内涵。“小饼如嚼月，中有酥和饴”，中秋是中国人最重要的传统节日之一，而月饼是中秋节的文化符号，圆形或方形的外观代表着团圆和收获。每到中秋之际，关于月饼的话题都会持续出圈，今年也不例外。细究种种关切，核心指向两点，一是吃得起，二是吃得好。

所谓吃得起，更多指向了过度包装问题。说起来这也是一个老问题了，不少商家大兴买椟还珠这一套，把心思全用在了包装上。针对此种情况，国家发展改革委等部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，提出要对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，这也被称为史上最严“瘦身令”。

月到中秋分外明。小小月饼，不仅寓意着团团圆圆，还有着清风明月的隐喻，而当月饼走向过度包装，出现“豪华月饼”“天价月饼”时，这其实已经忘记了出发时的样子，背离它本应具有的意蕴。天价月饼不仅没有得到有效消费，还在一定程度上助长了攀比浪费等不良之风。不过，随着监管机制的进一步完善，尤其是社会认识的逐渐形成，月饼“天价”的乱象将会得到有效遏制。

所谓吃得好，主要是指健康安全问题。在物质匮乏年代，月饼是许多人心中的美食。那个时候，很多人家平时吃不到也吃不起，只有到了中秋才能买几块；大人也舍不得吃，往往更多的是留给孩子，自然也不会在乎“营养过度”的问题。随着时代的发展，月饼的高糖高油高热量问题得到越来越多的重视，不少商家也相继推出了少糖少油月饼，满足大众需求。

吃得好不好关乎食品安全，而月饼生产在这些年出现一些跌破底线的问题。从国家市场监管总局通告来看，有些商家因为各种原因，已经放弃了食品安全。像微生物污染、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标等问题，直接危害人体健康，这已经不只是在打擦边球的行为，而是严重违背了食品安全的法律法规。国家市场监管总局通报的名单中还出现了一些知名企业乃至知名酒店的名字，人们不禁要问，问题月饼是孤例吗？市场上其他月饼会不会也有问题，是不是没有查到、没有查出的就一定没有问题呢？当商家把食品安全丢到一边，不仅会迎来监管的处罚，还有可能引来消费者用脚投票的惩罚。

文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。传统美食往往被赋予特殊的文化价值、情感内涵和情感需求，月饼更是如此。小月饼有大文化，在公众心中有大分量，如果说月饼过度包装不可取，因其容易造成奢侈浪费和攀比腐败，那么月饼不顾品质更是不可为，因其直接跌破了食品安全的底线。月饼既要吃得起，也要吃得好，这个要求一点也不高，应该得到满足。