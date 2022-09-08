老百姓健康获得感不断增强（中国这十年）

本报北京9月7日电 （记者王美华）中共中央宣传部7日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展的成就。

90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点，国家基本药物目录品种增加到685种，基本医疗保险参保人数超过13.6亿，居民个人卫生支出占卫生总费用比例降至27.7%……“这10年，是我国卫生健康事业进步最大，老百姓健康获得感不断增强的10年。”国家卫健委副主任李斌介绍，10年间，我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升，主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权益得到充分保障。

李斌介绍，10年来，我国母婴安全保障能力显著提升，我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率远低于中高收入国家平均水平，妇幼健康核心指标进一步向好。

据介绍，10年来，我国消除了疟疾，实现了乙肝控制目标，艾滋病疫情得到有效控制。重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。尘肺病等重点职业病高发势头得到初步遏制。血吸虫病疫情降至历史最低水平，如期实现地方病防治三年攻坚行动目标。

据介绍，截至2021年，我国卫生人员总量达到1398.3万人，各类人才队伍规模不断壮大，基层卫生专业技术人员占比达到72%。我国着力构建优质高效医疗服务体系，50%的县医院能够开展复杂手术。各地推进大病重病在本省解决、一般病在市县解决、头疼脑热在乡镇、村里解决，年人均诊疗次数、住院率等指标逐步达到或接近发达国家平均水平。