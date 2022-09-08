卫生健康事业发展取得显著成就（中国这十年·系列主题新闻发布）

中共中央宣传部9月7日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就。

人均预期寿命增长到78.2岁

“这十年，是我国卫生健康事业进步最大，百姓健康获得感不断增强的十年。人均预期寿命增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权益得到充分保障。”国家卫生健康委员会副主任李斌说。

十年来，健康中国战略全面实施，人民健康得到全方位保障。促进健康的政策体系基本建立。成立健康中国行动推进委员会，组建专家咨询委员会，探索建立健康影响评价评估机制。

健康科普“两库一机制”逐步构建。建立国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制。

健康维护能力明显提升。人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到84元。为高血压、糖尿病、肺结核病等重点疾病患者和0—6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人等重点人群提供健康管理服务。综合防控儿童青少年近视工作扎实推进，学生体质健康状况逐步提升。重大疾病得到有效遏制，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。

生产生活环境持续改善。城市生活环境改善明显，农村卫生面貌焕然一新。居民健康素养水平提高到25.4%，经常参加体育锻炼人数的比例达到37.2%。

努力解决群众看病就医难题

这十年，是医药卫生体制改革持续深化、人民群众看病难看病贵问题加速破解的十年。我国历史性地全面破除以药补医的体制，持续推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变。覆盖城乡的医疗卫生服务三级网络不断健全，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。国家基本药物目录品种增加到685种。基本医疗保险参保人数超过13.6亿，居民个人卫生支出占卫生总费用比例降至27.7%。

国家卫生健康委体制改革司负责人朱洪彪介绍，党的十八大以来，我国努力解决群众看病就医难题，医改取得显著成效。

群众看病难问题有效缓解。设置了12个专业类别的国家医学中心，建设50个国家区域医疗中心，组建各种形式的医联体1.5万个，推动优质医疗资源下沉。

群众看病贵问题得以减轻。公立医院全部取消药品和耗材加成，基本医疗保障能力稳步提升。推进国家组织药品耗材集中采购和使用，已经开展的7批集采中选药品平均降价超过50%，两批耗材集采平均降价超过80%，开展药品谈判议价工作，平均降价超过50%。

公共卫生防护网织牢织密

“这十年，是公共卫生防护网织牢织密，传染病、慢性病、职业病、地方病防控更有效有力的十年。我国消除了疟疾，实现了乙肝控制目标，艾滋病疫情得到有效控制。重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。尘肺病等重点职业病高发势头得到初步遏制。血吸虫病疫情降至历史最低水平，如期实现地方病防治三年攻坚行动目标。”李斌说。

国家疾病预防控制局副局长常继乐介绍，十年来，我国不断加强和改进卫生应急管理工作，全面提升卫生健康系统应对突发事件的能力和水平，为维护全球公共卫生安全发挥了重要作用。

卫生应急法制体系基本建立，能力水平明显改善，于2014年如期实现了《国际卫生条例（2005）》要求的能力建设目标。

建成了全球最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，突发公共卫生事件信息平均报告时间缩短到4小时以内，已经具备在72小时内检测300多种病原体的能力。建立了突发公共卫生事件风险评估制度。在全国已建成4大类59支国家卫生应急队伍。

科学高效做好突发公共卫生事件的防控和应对。围绕传染源、传播途径和易感人群三个环节，强化预防预警措施，提升快速反应能力，实现了突发公共卫生事件总数下降、死亡人数减少。

李斌表示，面对新冠肺炎疫情这一百年来全球最严重的传染病大流行，我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，因时因势不断调整防控措施，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康，统筹了疫情防控和经济社会发展，经受住了严峻考验，充分展现了中国精神、中国力量、中国担当。

中医药服务公平可及便利

“这十年，是中医药守正创新、传承发展，让更多群众方便看中医、放心用中药的十年。我国加快建设优质高效中医药服务体系，基层中医药服务能力显著提升，中医药服务更公平、更可及、更便利。中医药已传播至196个国家和地区。”李斌说。

国家中医药管理局副局长秦怀金介绍，我国持续推进实施基层中医药服务能力提升工程，采取多种措施，把优质中医药服务送到群众身边。

不断完善基层中医药服务网络。2012年以来，中央财政累计支持3.67万个中医馆建设。截至2020年底，全国85.38%的社区卫生服务中心、80.14%的乡镇卫生院已设置中医馆。

持续加强基层中医药人才队伍建设。通过定向培养、中医全科医生培训等措施，扩大基层人才供给，改善基层人才发展环境。截至2020年底，城乡每万居民拥有0.66名中医类别全科医生，82.4%的社区卫生服务站和58.92%的村卫生室至少配备了1名能够提供中医药服务的医生。

广泛推广基层中医适宜技术。累计建立中医适宜技术推广省级基地32个、县级基地1820多个。

开展中医药城乡对口支援。统筹403家三级医院对口帮扶699家县级中医医院，采取驻点帮扶、技术指导等方式持续提升县级中医医院服务能力。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 02 版）