日本少子老龄化问题日趋严峻

日本厚生劳动省近日公布的人口统计数据显示，日本2022年上半年出生人数约38.5万，较去年同期下降5%，首次跌破40万，再次刷新2000年以来最低值；死亡人数较去年同期增长6.6%，约为77.7万。分析指出，日本的出生和死亡人数一减一增，人口加速减少趋势凸显，少子老龄化问题加剧。

15岁至64岁年龄群体是支撑日本社会保障制度运行的重要支柱，但该群体人口正持续减少。数据显示，截至2022年2月，日本总人口为1.25亿，其中15岁至64岁的主要劳动力人口为7426万人，65岁以上老龄人口为3624万人。根据日本政府估算，2040年，日本15岁至64岁的人口将跌破6000万，65岁以上人口将接近4000万，总人口进一步下降。

日本从上世纪90年代开始做出诸多改革尝试，努力解决少子老龄化问题，但效果并不理想。日本学者认为，少子老龄化问题加剧会给家庭、教育、劳动力市场供给、产业发展、财政税收和社会保障以及综合国力的提高等带来负面影响，甚至成为影响日本社会经济发展的最大变量。

日趋严峻的少子老龄化问题已对日本现有医疗与养老等社会保障体系造成影响。据日本政府今年3月公布的数据，日本社会保障总支出已从1990年的47.7万亿日元攀升至2021年的129.6万亿日元。社会保障费用在国民生产总值中的占比从1990年的10.5%扩大至2021年的23.2%。预计到2040年，日本社会保障费用支出将达到188万亿至190万亿日元。

当地舆论认为，政府未来或将不得不通过进一步增加税收、提高社会保险费率和抑制各项社会福利支出等手段进行改革，以维系社会保障制度的运转。《读卖新闻》发表社论称，日本的少子老龄化局面今后会更加严峻，由主要劳动力人口支撑老龄人口的现行做法已接近极限。文章呼吁创造能够尽可能长久工作的环境，让有意愿的老年人继续工作，并切实引入与个人经济承受能力相适应的自我负担机制。

日本社会保障制度改革同样阻力重重。日本共同社指出，当下日本国内物价上涨和新冠肺炎疫情影响叠加，执政党内部出现了反对改革的声音，现在不是讨论增加国民社会保障投入等问题的时机。

（本报东京9月7日电）

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 17 版）